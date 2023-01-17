De beste Nike activewear voor meisjes
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Van sportgear voor topprestaties tot superwarme items om buiten in te sporten: shop dé activewear-looks voor meisjes.
Voor de jonge atleet of de buitenavonturier in je leven heeft Nike sportkleding voor meisjes om vol zelfvertrouwen te bewegen. Vochtafvoerende technologie voorkomt dat zweet zich ophoopt, ventilerend materiaal houdt het lichaam koel tijdens intensief spel, en de items zijn veelzijdig genoeg om zowel bij sport als spel, en op school te dragen.
Of je nu op zoek bent naar shorts, sport-bh's, T-shirts of hoodies, hier kun je meer lezen over de beste Nike sportkleding voor meisjes van 7 tot 15 jaar.
Vochtafvoerende Nike T-shirts voor meisjes
Of meisjes 'm nu tijdens het basketballen of de gymles dragen, de T-shirts van Nike hebben een ruime pasvorm zodat ze zich comfortabel blijven bewegen. Veel shirts zijn gemaakt met Nike Dri-FIT materiaal, dat koel aanvoelt op de huid en zweet afvoert.
Ontdek talloze designs die bij haar stijl passen. Sommige hebben speelse graphics, andere een altijd klassieke Swoosh. Kies voor een standaardpasvorm of een ruimvallend cropped shirt, dat goed staat boven een legging of broeken met een hoge taille, en dat op warme dagen extra ventilatie biedt.
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Nike sportshorts voor meisjes
Van ruimvallende fleece tot flexibele knit en elastische bikeshorts: Nike heeft een groot assortiment sportieve shorts.
Kies uit diverse items en lengtes, met alles van korte volleybalshorts tot basketbalshorts die tot op de knie vallen. Wat je ook kiest, alle shorts bieden bewegingsvrijheid op het veld en daarbuiten.
Nike sport-bh's voor meisjes
Zet comfort voorop als je haar allereerste sport-bh koopt. Sport-bh's uit de Nike Indy collectie hebben dunne bandjes en zijn gemaakt van glad materiaal, zodat je ze bijna niet voelt. De Nike Swoosh collectie bestaat uit bh's met een aansluitende pasvorm en brede bandjes om drukpunten te voorkomen.
Veel van deze sport-bh's zijn ideaal voor het sporten dankzij Nike Dri-FIT technologie, die zweet afvoert van de huid. Je hebt ze van lichte tot medium ondersteuning in maten XS tot XL, met Plus Size tot 105 centimeter.
Nike sportrokken en -jurken voor meisjes
Of je nu op zoek bent naar een klassieke tennisrok of een sportieve jurk om buiten de baan te dragen: hier vind je veel items voor meisjes om te dragen bij elke activiteit.
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Sommige sportrokken van Nike hebben een elastisch binnenbroekje. Of je combineert een jurk van polyester met ruime pasvorm uit de Nike Sportswear collectie met bikeshorts voor volledige bedekking tijdens het springen, huppelen of rennen.
Warme Nike truien voor meisjes
Het is altijd goed om een fijne trui of hoodie achter de hand te hebben als je een sportoutfit samenstelt voor meisjes. Een trui van fleece met een ronde hals is een fijn kledingstuk dat je de hele dag kunt dragen. Nike Therma-FIT hoodies zijn ideaal voor activiteiten in koud weer: ze zijn gemaakt van temperatuurregulerende materialen en hebben praktische details, zoals zijsplitten.
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Lekker naar buiten gaan, wat voor weer het ook is? Je zit goed met kleding uit de Nike All Conditions Gear (ACG) collectie. Hier vind je superzachte truien van Polartec fleece, die warmte vasthouden in barre kou en tegelijkertijd vocht afvoeren.
Veelzijdige Nike leggings voor meisjes
Leggings van Nike hebben een aansluitende pasvorm zodat ze bij geen enkele sport in de weg zitten. Kleding uit de Nike Sportswear collectie zit lekker genoeg om ook op school te dragen. Nike Dri-FIT leggings zijn perfect voor topprestaties, omdat ze tijdens het sporten zweet afvoeren van de huid.
Shop elke stijl, van effen zwart tot felle tie-dye prints. Kies standaardleggings die je het hele jaar door kunt dragen of een geïsoleerde legging voor kouder weer.
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Matchende trainingspakken van Nike voor meisjes
Matchende trainingspakken van Nike zijn praktische en leuk. Kies voor moderne sets van een broek met hoge taille en korte jacks in felle kleuren, of juist voor traditionele trainingsbroeken in klassiek zwart.
Tekst: Hannah Singleton