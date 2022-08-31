De beste sportjurken van Nike

De beste sportieve jurken van Nike om nu te shoppen
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Deze sportieve jurken gaan lang mee, zijn perfect om in te sporten en zitten zo comfortabel dat je ze het liefst altijd en overal zou dragen.
Sportieve jurken beleven een comeback. En met goede reden. Niet alleen zijn ze luchtig en bieden ze veel bewegingsvrijheid, maar veel van deze jurken hebben ook binnenzakken, een geïntegreerde bh en andere kenmerken om atleten te helpen op de baan, het veld of in de sportschool.
Bekijk de beste sportieve Nike jurken voor verschillende sporten of gelegenheden.
De beste sportieve Nike jurk voor de sportschool: Nike Bliss Luxe trainingsjurk met geïntegreerde shorts
Voor atleten die graag de extra ventilatie en bewegingsvrijheid van een rok willen, maar ook de ondersteuning en compressie van shorts, is er de Nike Bliss Luxe trainingsjurk met geïntegreerde shorts.
Belangrijkste kenmerken:
- Shorts hebben veilige zakken voor je essentials
- Geïntegreerde bodysuit en bh voor een ondersteunend gevoel tijdens sprongen, squats en lunges
- Zweetafvoerend, flexibel materiaal dat de huid droog en comfortabel houdt
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De beste sportieve jurken voor tennis
Zonder plooien: NikeCourt Dri-FIT Slam jurk
Voor spelers die liever een nauwsluitende (maar ventilerende) tennisjurk hebben, is er de NikeCourt Dri-FIT Slam jurk.
Belangrijkste kenmerken:
- Nike Dri-FIT technologie voor zweetafvoer en ventilatie
- Mesh overlay voor een gelaagde look
- Uitsnedes op de voor- en achterkant van de jurk voor extra ventilatie
Met plooien: NikeCourt Dri-FIT tennisjurk
De NikeCourt Dri-FIT tennisjurk heeft zachte, zwierende plooien en is gemaakt van elastisch, zweetafvoerend materiaal om in comfort over de tennisbaan te bewegen.
Belangrijkste kenmerken:
- Nike Dri-FIT technologie om zweet af te voeren van het lichaam, zodat het sneller opdroogt
- Plooien en mesh inzetstukken voor betere luchtstroming en ventilatie
- Een slanke pasvorm voor een meer aansluitend gevoel
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De beste sportieve Nike jurk voor golf: Nike Dri-FIT Ace golfjurk
Deze jurk heeft een aangenaam ruimvallende pasvorm en perforaties die ervoor zorgen dat de atleet koel blijft terwijl die hole na hole afwerkt.
Belangrijkste kenmerken:
- Zakken met mesh voering aan de zij- en achterkant waarin belangrijke spullen kunnen worden opgeborgen
- Plooien en licht, elastisch materiaal voor betere luchtstroming
- Nike Dri-FIT technologie om zweet weg te voeren van de huid voor snelle verdamping
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De beste sportieve jurken om casual te dragen
Deze jurken zijn dan wel niet voor een specifieke sport ontwikkeld, maar bieden de hele dag door comfort en ventilatie.
Nike Air jurk
De Nike Air jurk is een comfortabel, ventilerend en veelzijdig kledingstuk dat op diverse manieren kan worden gedragen.
Belangrijkste kenmerken:
- U-hals met rits aan de voorkant voor een aanpasbare stijl en pasvorm
- Kan los worden gedragen of met een T-shirt eronder
- Zacht jerseymateriaal is elastisch en ondersteunend
Nike Sportswear Essential jurk
Deze jurk is gemaakt om aan te voelen als je favoriete ruimvallende T-shirt, maar dan in jurkvorm.
Belangrijkste kenmerken:
- Zacht jerseymateriaal voor comfort, voor minstens 75% gemaakt van biologisch katoen
- Lagere schouders voor een casual look en feel
- Mini-lengte
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Tekst: Julia Sullivan