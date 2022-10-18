Nike's beste sport-bh's voor yoga

Het maakt niet uit waarom je aan yoga doet, het vinden van je flow is de sleutel tot elke sessie. Instructeurs zegen vaak tegen deelnemers dat ze een houding zo diep mogelijk moeten aannemen zolang dat nog comfortabel voelt, of dat ze een complexe beweging moeten aanpassen tot een eenvoudigere.

Een aangepaste pasvorm vinden geldt ook voor yogakleding, en yogasport-bh's zijn daarop geen uitzondering, aldus Tara Sweeney, technisch ontwerper van Nike sport-bh's.

"Voel je niet beperkt door hoe de bh's zijn ingedeeld", zegt ze. "Als jij je het prettigst voelt tijdens yoga in een bh met hoge ondersteuning dan in een bh met lage ondersteuning, doe dat dan."

Sweeney legt uit dat je om de beste sport-bh voor yoga te vinden, misschien verschillende types moet proberen. "Het idee van één-stijl-voor-iedereen geldt niet voor sport-bh's", zegt ze. De pasvorm kan variëren op basis van je borstomvang, je lichaamstype en de gewenste mate van ondersteuning.

Lees verder om de beste Nike sport-bh voor yoga te vinden op basis van je individuele voorkeur qua stijl en comfort.

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