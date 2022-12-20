Nike's beste joggingbroeken voor meisjes

De Nike Sportswear Club fleecebroek heeft een klassiek joggingbroekdesign en is zowel veelzijdig als comfortabel. Verschillende items in de collectie zijn gemaakt van sweatstof die een soepel, zacht gevoel aan de buitenkant geeft. Al deze broeken zijn grotendeels gemaakt van katoen en bevatten een elastische tailleband, geribde enkelboorden en zakken.

De joggingbroeken voor meisjes zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder neutrale tinten zoals zwart, grijs en zandkleurig, maar ook zachtroze en een vervaagde roesttint. En het design bevat een aansluitende pasvorm met net genoeg stretch om actieve kids bij te benen.

Ben je op zoek naar een joggingbroek voor peuters en kleuters? De Nike Sportswear Playlist fleecejoggingbroek — je raadt het al — is geïsoleerd met fleece en ontworpen voor kids van 2 t/m 7 jaar. Deze broek, met een enigszins oversized pasvorm en een elastische tailleband met trekkoord, is ontwikkeld om mee te groeien (en te bewegen) met het kind. Maak de outfit af met de bijpassende Nike Icon Fleece hoodie.