De beste Nike hoofdbanden voor hardlopers
Stijltips
Minimaliseer afleidingen tijdens het hardlopen met deze lichte, zweetafvoerende hoofdbanden van Nike.
Als je wilt investeren in hardloopgear, is een hoogwaardige hardloophoofdband een slimme en relatief goedkope optie. Hoofdbanden houden haar en zweet uit je gezicht en ogen, zodat jij ongestoord je kilometers kunt maken.
Lees verder om erachter te komen wat de ideale hoofdband voor hardlopers moet hebben en bekijk de beste hardloophoofdbanden van Nike.
Wat zijn de beste Nike hoofdbanden voor hardlopers?
Hoofdbanden van Nike zijn ontwikkeld om atleten bij allerlei soorten sporten en activiteiten te ondersteunen, oftewel: ze moeten tegen constante beweging en zweet kunnen.
De beste hoofdbanden voor hardlopers bevatten zweetafvoerende materialen die zweet in het gezicht snel helpen verdampen, zodat het niet in je ogen komt. Ook zitten ze comfortabel om je hoofd. Niet te strak zodat je er hoofdpijn van krijgt en niet te los zodat ze tijdens je run afzakken.
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1.De beste hoofdband om zweet te weren: Nike Fury hoofdband
Als je een bijzonder zweterige run te wachten staat, bekijk dan eens de Nike Fury hoofdband. Deze stijl heeft een breed, elastisch design dat helpt voorkomen dat zweet in je ogen drupt. Nike Dri-FIT technologie helpt zweet van de huid weg te voeren, voor snelle verdamping.
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2.De beste hoofdband om haar naar achteren te houden: Nike Skinny haarbanden (8-pack)
Voor atleten met lang haar kunnen Nike Skinny haarbanden uitkomst bieden om hun haar uit het gezicht te houden. Deze meerkleurige hoofdbanden zijn dun en licht. Bovendien zijn ze gemaakt met robuust elastiek en kleine siliconen stukjes die voorkomen dat de band gaat schuiven.
3.De beste hoofdband met extra grip: Nike hoofdbanden (6-pack)
De klassieke Nike hoofdband is iets breder dan de Nike Skinny en is een goede optie voor hardlopers vanwege het stretchy elastiek en de siliconen stukjes die de band op zijn plaats houden. De band is ook iets breder, zodat die aangenaam om je hoofd zit.
4.De beste hoofdband voor kids: Nike Swoosh hoofdband voor kids (6-pack)
De Nike Swoosh hoofdband voor kids is gemaakt voor kids die van de ene naar de andere activiteit razen. Elke kleurrijke band heeft elastiek met een textuur en blijft goed zitten dankzij siliconen. Bovendien zijn ze met de hand te wassen, zodat ze zo weer klaar zijn voor gebruik.
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5.De beste hoofdband voor een aangepaste pasvorm: Nike Dri-FIT knoopbare hoofdband
De Nike Dri-FIT knoopbare hoofdband heeft net als veel andere hoofdbanden zweetafvoerende Nike Dri-FIT technologie, maar deze stijl is ook nog eens te verstellen, voor een pasvorm op maat. Als je merkt dat andere hoofdbanden net niet helemaal goed zitten, probeer deze stijl dan eens.
6.De beste hoofdband voor comfort: Nike Textured Twist Knot hoofdband
Probeer de Nike Textured Twist Knot hoofdband voor een unieke look en zachte feel. Deze fijne hoofdband heeft een geknoopte look aan de voorkant en komt tot net boven het voorhoofd. Door de mix van zacht, ventilerend materiaal kunnen hardlopers na lange runs meteen door met hun coolingdown.
Tekst: Julia Sullivan, door A.C.E. gecertificeerde personal trainer