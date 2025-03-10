De beste hardloopshorts voor dames van Nike
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Van de loopband tot de baan, het parcours en nog veel meer, met deze lichte hardloopshorts voor dames blijf je droog, fris en comfortabel.
Als je gaat hardlopen met warm weer of binnen, moet je precies goed gekleed zijn. De perfecte hardloopshorts kunnen je helpen optimaal te presteren. Of je nu een doorgewinterde hardloper bent die een (of twee) nieuwe hardloopshorts nodig heeft, of een beginner die op zoek is naar een eerste paar hardloopshorts voor dames, je moet weten waar je op moet letten.
Net als hardlopers zijn hardloopshorts allemaal verschillend. Wat voor jou het beste werkt, hangt af van je behoeften en voorkeuren. Hardloopshorts zijn er in verschillende lengtes, materialen en stijlen, en de vele opties kunnen nogal overweldigend aanvoelen. Gelukkig ben je hier aan het juiste adres voor de beste hardloopshorts voor dames.
Waar moet je op letten?
- Lichte materialen die zweet afvoeren, zodat je fris en droog blijft
- Compressie (of een strakke pasvorm) om de spieren in je heupen en benen te ondersteunen, waardoor de bloedsomloop wordt verbeterd en spierpijn wordt verminderd
- Een binnenvoering of binnenlaag om wrijving te voorkomen, wat kan gebeuren als het materiaal langs je huid schuurt
- Zakken om noodzakelijke spullen bij de hand te houden
1. Materiaal
Dat je je in het zweet werkt, wil nog niet zeggen dat je shorts bezweet moeten aanvoelen. De beste hardloopshorts voor dames zijn gemaakt van synthetisch materiaal waardoor vocht wordt afgevoerd en je droog blijft aanvoelen. Dit zijn bijvoorbeeld polyester, nylon of rekbaar elastaan (ook wel spandex genoemd).
Polypropyleen is een andere goede optie. Het waterbestendige en temperatuurregulerende materiaal wordt vaak gebruikt in hardloopshorts om hardlopers fris en droog te houden. Nike Dri-FIT shorts zijn gemaakt met geavanceerde technieken en licht, vochtafvoerend materiaal om ervoor te zorgen dat zweet wordt afgevoerd van de huid.
Liever een alternatief voor synthetische materialen? Bamboe is een optie. Dit alternatief voor synthetische materialen wordt vaak gebruikt in babykleding. Het is superzacht en voert zweet op natuurlijke wijze af.
2. Lengte
Sommige hardlopers vinden het fijn als hun shorts extra kort zijn, terwijl anderen liever wat langers hebben. Hardloopshorts die halverwege de dij vallen, hebben meestal een binnennaad van minstens 10 cm voor iets meer bedekking, terwijl je in kortere hardloopshorts gemakkelijker kunt bewegen en deze misschien beter geschikt zijn voor competitieve hardlopers. Hardloopshorts die minder dan halverwege de dij vallen hebben een binnennaad van 10 cm of minder.
3. Compressie en ondersteuning
Sommige hardlopers houden van losser zittende hardloopshorts, terwijl anderen liever ondersteuning krijgen van strakkere shorts. Strakke hardloopshorts voor dames, ook wel compressieshorts genoemd, bieden meer ondersteuning en voorkomen wrijving wanneer het materiaal tegen je huid schuurt tijdens het hardlopen. De beste hardloopshorts met compressie voor dames vallen minstens tot halverwege de dij, zodat ze niet omhoog kruipen.
4. Binnenvoering
Als je bekend bent met hardloopshorts voor dames, is het je misschien opgevallen dat sommige een binnenvoering hebben. Deze voering kan ondergoed vervangen, waardoor je comfortabeler en mobieler wordt. De voering kan wrijving helpen voorkomen, voor ventilatie zorgen en de shorts helpen beschermen tegen de ophoping van bacteriën.
Andere hardloopshorts voor dames bevatten soms een geïntegreerde compressievoering. Dit worden ook vaak 2-in-1 hardloopshorts genoemd, wat een toepasselijke naam is omdat ze een ruimervallende buitenlaag hebben met een strakkere binnenlaag die wrijving helpt voorkomen.
5. Naden
Naden zijn een ander aspect van hardloopshorts voor dames om rekening mee te houden. Heb je ooit gedacht aan naadloze hardloopshorts? Sommige mensen geven de voorkeur aan naadloze slipjes omdat ze ze nauwelijks voelen en dat geldt ook voor hardloopshorts. Zonder naden heb je ook minder kans op wrijving.
Aan de andere kant bieden hardloopshorts met naden de structuur en ondersteuning die naadloze shorts missen. Het hangt allemaal af van je voorkeur.
6. Tailleband
De tailleband van hardloopshorts kan soms een probleem zijn. Je wil er een die niet omhoog kruipt tijdens het hardlopen of die te strak aanvoelt. Ga op zoek naar hardloopshorts voor dames met een brede, dikke tailleband die extra bedekking biedt. Een tailleband met trekkoord is ook een pluspunt.
7. Bergruimte
Zakken toevoegen aan hardloopshorts is werkelijk geniaal. Dankzij de zakken kun je je telefoon, geld, sleutels en alles wat je nog meer nodig hebt meenemen. Als opbergmogelijkheden belangrijk zijn, kijk dan naar hardloopshorts met veel zakken. Ter info: naast de meer voor de hand liggende zakken op de pijpen, hebben sommige shorts slim verborgen zakken in de tailleband. Een rits is een pluspunt om je spullen veilig op te bergen als je onderweg bent.
Met talrijke Nike hardloopshorts voor dames vind je vast en zeker shorts die voldoen aan jouw wensen en die passen bij jouw stijl. Nike hardloopshorts voor dames zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, van standaard zwart en wit tot Hot Pink, paars en Navy, maar ook in prints.
Tekst: Erica Brooke Gordon