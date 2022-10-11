De beste Nike golfkleding voor kids
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Shop deze Nike golfkleding voor kids om ze goed te kleden voor een hele dag op de baan.
Voor kids die toe zijn aan de overstap van minigolf naar een ronde op de drivingrange of de golfbaan, is het belangrijk dat ze de juiste gear hebben. Veel (maar niet alle) golfbanen hebben kledingvoorschriften waarin een shirt met kraag en een pantalon of een rok verplicht gesteld worden. Voordat je de golfbaan opgaat, is het slim na te vragen of er op de golfbaan kledingvoorschriften gelden.
De beste Nike golfkleding voor kids voldoet aan de kledingvoorschriften van de meeste golfbanen, en biedt bovendien comfort en ondersteuning. Ontdek deze zes Nike golfessentials voor kids. Een jonge speler gaat hierdoor misschien nog meer van de sport houden.
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De beste Nike golfkleding voor kids
1.Nike golftops en T-shirts
Van duurzame polo's gemaakt van 100% gerecycled polyester tot sweatshirts met lange mouwen, Nike biedt tal van opties om kids van de ene ronde naar de volgende comfortabel te houden.
Klassieke Nike golfshirts voor kids zijn gemaakt van licht en ventilerend Nike Dri-FIT materiaal dat zweet van de huid afvoert. Dankzij het elastische materiaal van deze kleding hebben kids alle vereiste bewegingsvrijheid om hun shot voor te bereiden en hun swing te oefenen.
Tip: golfers wordt meestal aangeraden hun shirt in hun golfbroek, shorts of rok te doen.
2.Nike golfbroeken
Nike golfbroeken voor kids voldoen aan de gebruikelijke kledingvoorschriften van golfbanen. Ze bieden bovendien functioneel comfort en voldoen aan de eisen van de sport.
De Nike Club rok heeft bijvoorbeeld binnenshorts met platte zomen die glad aanvoelen op de huid. En omdat er geen zoom aan de voorkant zit, kruipen ze niet omhoog. Eén kant van de binnenshorts heeft bovendien een onopvallende zak om essentials in te bewaren. Het lichte, ventilerende materiaal biedt voldoende bewegingsvrijheid en de Nike Dri-FIT technologie voert zweet af.
Kids die liever een broek dragen kiezen voor een pantalon of op de knie vallende golfshorts gemaakt van prestatiegericht, zweetafvoerend materiaal.
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3.Nike golfriemen
Een riem kan de golfoutfit van kids stijlvoller en functioneler maken. De Nike Essentials golfriem voor kids is elastisch en voorzien van omkeerbare designs, zodat kids hun look kunnen aanpassen. Als je een meer traditionele look wilt, kies je voor de omkeerbare golfriem met een gesp van geborsteld gunmetal.
4.Nike golfhandschoenen
Een hoogwaardige golfhandschoen geeft meer grip en bescherming zodat kids alles uit hun swing kunnen halen. Dankzij leer aan de binnenkant en geperforeerd materiaal op de rug van de hand zijn Nike golfhandschoenen flexibel, robuust en ventilerend.
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5.Nike golfpetten
Een pet die tegen de zon beschermt, is essentieel in een golfoutfit. Nike golfpetten bieden kenmerken zoals geborduurde oogjes voor ventilatie en zweetafvoerend polyester materiaal om kids de hele dag fris en droog te houden. Verder zijn ze verstelbaar, zodat ze jaren bruikbaar zijn.
6.Nike golfschoenen
Bij golf loop je soms veel, vooral als je geen golfkarretje gebruikt. Let bij het shoppen voor golfschoenen voor kids op kenmerken zoals een zacht, licht, dempend en ventilerend bovenwerk, grip aan de onderkant en elementen waarmee je de schoenen gemakkelijk kunt aan- en uittrekken, zoals lipjes.
De Nike Roshe G Jr. golfschoenen voor kids hebben een eenvoudige, moderne look en een buitenzool met veel grip. De lichte middenzool biedt demping voor comfort voor de hele dag, terwijl het mesh bovenwerk goed ventileert en de voet goed omsluit. Er zit ook een elastisch inzetstuk op de tong om vuil buiten te houden tijdens het lopen op de baan. De golfschoen is verkrijgbaar in de jeugdmaten 32 t/m 40.
Tekst: Hannah Singleton