Hoe je de beste compressiesokken voor hardlopen uitzoekt

Na afloop van een lange duurloop kun je je geweldig voelen. Dit wordt ook wel 'runner's high' genoemd — een effect van het verhoogde endocannabinoïdegehalte in je bloed, waardoor je je kalm voelt. Maar een lange duurloop kan ook gezwollen voeten en benen veroorzaken en je vervelende spierpijn bezorgen, van je tenen tot aan je kuiten. Wat kun je als atleet doen?



Van kniehoge compressiesokken is aangetoond dat ze direct zwellingen verminderen en de sensatie van spierpijn na het trainen verminderen. Ook voorkomen ze allerlei vaatproblemen in de benen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de sokken tijdens vliegreizen diep-veneuze trombose (DVT) of bloedstolsels in het been voorkomen, die ontstaan als gevolg van langdurig zitten.



Zijn compressiekousen of -sokken de oplossing voor hardlopers? Wij zetten de feiten op een rijtje en helpen je beslissen of compressiesokken een mooie toevoeging kunnen zijn aan je hardloopgear.