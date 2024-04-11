Of je nu een lange wandeling gaat maken of een dagje naar het strand gaat, een cargobroek is een praktische keuze voor allerlei verschillende buitenactiviteiten. Niet verrassend, aangezien de wijde broek met de vele zakken oorspronkelijk werd ontwikkeld voor het leger (denk aan een kakibroek met camouflageprint).

(Gerelateerd: De voordelen van wandelen, volgens experts)

Sinds een paar jaar is de cargobroek niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De broek wordt tegenwoordig van allerlei materialen gemaakt, naast het traditionele, zeer stevige katoen van het origineel. Ook is er keuze uit veel meer kleuren dan alleen het standaard kaki of legergroen. En ze kunnen net zo goed worden gecombineerd met hoge hakken als met sneakers en laarzen.

Hier zijn enkele van de beste cargobroeken- en shorts van Nike die functionaliteit en stijl in één bieden.