Nike's beste tassen voor basketbalgear
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Houd alles het hele seizoen netjes met deze sporttassen en rugzakken van Nike, ontworpen voor basketballers.
Je kunt in een basketbalteam spelen dat veel reist en meerdere tenues heeft of regelmatig een wedstrijdje in het park spelen waarvoor je snel je gear wilt kunnen pakken. De beste basketbaltas is dan ook afhankelijk van wat voor speler je bent.
Wat je stijl ook is, Nike heeft een serie basketbaltassen om je gear in te vervoeren die makkelijk te dragen zijn. Gebruik deze gids om een nieuwe basketbaltas te vinden.
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De beste Nike basketbaltassen
1.Voor spel (en opbergruimte) op topniveau: Nike Elite basketbaltassen
Als je een tas nodig hebt om alles in mee te nemen, kun je het beste een gemiddelde of grote trainingstas nemen (met een inhoud van 50 liter of meer) om je gear efficiënt in kwijt te kunnen.
De Nike Elite basketbaltas heeft bijvoorbeeld een groot hoofdvak, groot genoeg voor een normale maat basketbal, met een geventileerd schoenenvak en een extra binnenvak. De tas heeft handvatten en een verstelbare schouderband met Max Air units voor extra demping.
2.Voor dagelijkse veelzijdigheid: Nike basketbalrugzakken
Nike basketbalrugzakken zijn kleiner dan de sporttassen met gemiddeld 25 tot 32 liter opbergruimte voor volwassenen en 16 tot 20 liter voor kinderen. De patronen op de tassen zijn geïnspireerd op professionele Nike topatleten.
Voor een comfortabele rugzak zoek je naar een tas met Nike Air vulling op de banden om een volle tas comfortabel te kunnen dragen, aparte vakken voor basketbalschoenen en met folie gevoerde vakken om drankjes koel te kunnen bewaren.
De Nike Hoops Elite Pro Printed basketbalrugzak heeft al deze kenmerken, plus een borstriem om het gewicht te verdelen en een gevoerde sleeve aan de binnenkant voor een laptop. Deze kenmerken maken de tas zeer geschikt voor dagelijks gebruik, vooral als je na school of werk regelmatig naar de sportschool gaat.
3.Voor reizen met weinig bagage: Nike tassen met trekkoord
Basketballers die naar het park of de sportschool gaan voor een potje, zullen vaak al omgekleed zijn. Voor opbergruimte heb je dan een lichte tas nodig waarin je wat kleine essentials kunt opbergen, zoals een telefoon, sleutels en een waterfles.
Nike tassen met trekkoord zijn ideaal voor deze gelegenheden: ze zijn groot genoeg voor een basketbal, maar klein genoeg om hem over je schouder te gooien als je niet zoveel hoeft mee te nemen. Sommige tassen met trekkoord hebben een binnenvak met rits om een telefoon of je sleutels veilig en gemakkelijk in op te bergen.
4.Om je schoenen fris te houden: Nike schoenentassen
Als je veel hebt uitgegeven aan basketbalschoenen van topkwaliteit voor de speeldagen, wil je dat ze zo lang mogelijk in uitstekende conditie blijven. Nike schoenentassen helpen om je schoenen apart van andere basketbalgear op te bergen, om het risico op schuren te verminderen. De sterke buitenkant van de tassen voorkomt dat de schoenen kapot gaan of misvormd raken.
Sommige tassen lijken op als de klassieke oranje Nike schoenendoos, terwijl andere een eenvoudiger, minder opvallend design hebben.
Tekst: Greg Presto