In onze nieuwste video, Best Day Ever, draait het om opnieuw bedenken wat er allemaal mogelijk is.

Volgens ons is iedere dag een kans om erop uit te gaan en te bewegen. En als je Nike member wordt, krijg je toegang tot allerlei nieuwe manieren om sport te ontdekken en ervan te gaan houden. Of het nu een high-intensity work-out is of een relaxte groepswandeling, je vindt er zowel online als offline manieren om te bewegen en met mensen bij jou in de buurt in contact te komen.