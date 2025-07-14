Nike introduceert de revolutionaire Air Jordan 40

Nike’s Air Jordans zijn al 4 decennia lang een vaste speler op het veld en zetten de standaard met innovatieve technologie zonder in te leveren op stijl. Deze schoenen worden voortdurend verbeterd om ervoor te zorgen dat Air Jordans altijd tot de beste in hun klasse blijven behoren. Nu is er een baanbrekende nieuwe toevoeging aan de Air Jordan-familie: de AJ40.

De Air Jordan 40 bouwt voort op de legendarische Jordan-traditie, met nieuwe verbeteringen die deze schoen voor wedstrijddagen uniek maken. De AJ40 is ontworpen voor snelle reacties en biedt een explosief gevoel, zodat je moeiteloos het veld én je tegenstanders kunt domineren.

De AJ40 tilt de iconische Air Jordan, die Michael Jordan 4 decennia geleden introduceerde, naar een hoger niveau. Met subtiele verwijzingen naar het verleden en moderne verbeteringen is hij perfect afgestemd op de nieuwe generatie basketballers.