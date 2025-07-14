Nike introduceert de revolutionaire Air Jordan 40

AJ40 is ontworpen voor de volgende generatie basketballers
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AJ40 is ontworpen voor de nieuwe generatie spelers die snel en stijlvol willen presteren op het veld.
De beste basketbalschoen is jouw onmisbare steun op het veld, die je moeiteloos laat springen, stoppen en van richting veranderen – zonder er ook maar één keer over na te denken. De beste schoenen zorgen dat je niet op je voeten let, maar volledig op je spel — precies waar je aandacht hoort te zijn.
Nike’s Air Jordans zijn al 4 decennia lang een vaste speler op het veld en zetten de standaard met innovatieve technologie zonder in te leveren op stijl. Deze schoenen worden voortdurend verbeterd om ervoor te zorgen dat Air Jordans altijd tot de beste in hun klasse blijven behoren. Nu is er een baanbrekende nieuwe toevoeging aan de Air Jordan-familie: de AJ40.
De Air Jordan 40 bouwt voort op de legendarische Jordan-traditie, met nieuwe verbeteringen die deze schoen voor wedstrijddagen uniek maken. De AJ40 is ontworpen voor snelle reacties en biedt een explosief gevoel, zodat je moeiteloos het veld én je tegenstanders kunt domineren.
De AJ40 tilt de iconische Air Jordan, die Michael Jordan 4 decennia geleden introduceerde, naar een hoger niveau. Met subtiele verwijzingen naar het verleden en moderne verbeteringen is hij perfect afgestemd op de nieuwe generatie basketballers.
Voor het eerst in de geschiedenis van Nike is de Air Jordan 40 uitgerust met Nike ZoomX-foam over de volledige lengte en een volledige Zoom Strobel, waarbij de dempingstechnologie direct onder het bovenwerk is geplaatst voor optimale reactievermogen. ZoomX-foam is het lichtste en meest veerkrachtige schuim van Nike, dat spelers een energieteruggave van maar liefst 85% biedt om hun spel continu kracht bij te zetten.
Het foam heeft al het nieuws gehaald vanwege de ondersteuning tijdens recordbrekende prestaties van Nike-atleten. In combinatie met de Zoom Strobel zorgt deze gloednieuwe combinatie voor een lichtgewicht en licht veerkrachtig gevoel onder de voet, waarmee je explosieve bewegingen op het veld optimaal ondersteunt. Jason Mayden, chief design officer van Jordan Brand, noemt deze schoen “de Air Jordan van de toekomst.”
Omdat grip cruciaal is op het veld, heeft de AJ40 een buitenzool met een uniek profiel in hoeken van 40 graden, zodat je razendsnel kunt starten, stoppen en van richting veranderen. De webbing van de schoen biedt 360 graden ondersteuning voor een stevig ingesloten gevoel, waardoor je schoen met je meebeweegt en niet tegenwerkt, zelfs wanneer je je kracht op hoge snelheid van richting verandert.
De hoge schoen valt iets lager op de enkel dan sommige eerdere Jordans, maar biedt nog steeds volop ondersteuning voor bewegingen in alle richtingen. Het gestroomlijnde design van de schoen is ook indrukwekkend, met het klassieke jumper-logo prominent aan de voorkant.
Natuurlijk trekt de ultramoderne stijl van de schoen ook alle aandacht. Een strak silhouet combineert de klassieke Air Jordan-look met een vooruitstrevend design. Als subtiele knipoog naar tientallen jaren van grootsheid bestaat het logo van de schoen volledig uit hoeken van 40 graden, een thema dat ook terugkomt in het profiel van de buitenzool.
Je kunt de AJ40 dit seizoen op het veld verwachten. “Ik kan niet wachten om dit seizoen het veld te betreden met de Air Jordan 40,” zegt basketbalster Paolo Banchero, een atleet van Jordan Brand. “Het is echt een schoen die gemaakt is voor de basketbalstijl van vandaag, met de innovatieve scherpte die hoort bij het lidmaatschap van de Jordan-familie. Die focus op prestaties zal mijn spel naar een hoger niveau tillen terwijl ik met trots de Jumpman blijf vertegenwoordigen, het ultieme symbool van grootsheid.”
De Air Jordan 40 is verkrijgbaar in negen kleurencombinaties, zodat je je schoen kunt afstemmen op je team—of gewoon op je eigen stijl. Hoewel deze schoenen ontworpen zijn voor wedstrijddagen, bieden ze voldoende comfort, ondersteuning en stijl om je ook lange dagen staand door te helpen.
De gloednieuwe Air Jordan 40 wordt op 12 juli 2025 gelanceerd op jordan.com en bij geselecteerde winkels.