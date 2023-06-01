Jordan Brand presenteert een Air Jordan 2 design ter ere van basketballegende Howard “H” White

Als eerbetoon aan de voortdurende impact van Howard 'H' White op de basketbalsport heeft Jordan Brand de limited-edition Air Jordan 2 'H' Wings uitgebracht, geïnspireerd op zijn loopbaan. Deze bijzondere release van de Air Jordan 2, een favoriete schoen van H, heeft dezelfde designkenmerken en pasvorm als het origineel uit 1987.

Het wit, groen en zwart van de schoen zijn de kleuren van Kecoughtan High School, waar H ooit begon met basketballen. Het basketbalprogramma van de school was een vormende ervaring voor H, die later zou uitblinken als point guard voor de University of Maryland en het zelfs tot de draft van de NBA zou schoppen, voor hij door aanhoudende knieblessures zijn basketbalcarrière vroegtijdig moest beëindigen.

H, die tegenwoordig Vice President of Jordan Brand Affairs is, is al jaren een leider en mentor bij Jordan Brand. Hij is medeoprichter van Jordan Brand Wings, een internationaal programma met educatieve mogelijkheden en mentorschappen voor jongeren.

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