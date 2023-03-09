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Laatste update: 9 maart 2023
Leestijd: 2 min.

Air Jordan collectie

Air Jordan 11

Originele releasedatum (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WIT / ZWART — DARK CONCORD)
Originele prijs ($ 125)
Stijlcode (130245-101)

Air Jordan 11

Originele releasedatum (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WIT / ZWART — DARK CONCORD)
Originele prijs ($ 125)
Stijlcode (130245-101)

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MJ weigert af te remmen

Terug in het veld en geconcentreerd op het kampioenschap begon Michael Jordan in een razend tempo aan zijn eerste volledige seizoen in twee jaar. In een van zijn meest indrukwekkende campagnes tot dan toe sleepte Jordan de MVP, de All-Star MVP en zijn vierde kampioenschap in de wacht en maakte hij de league duidelijk hoe dominantie eruitziet.

Een stukje geschiedenis

Een icoon onder de iconen

Met zijn strakke aerodynamica en geavanceerde lakleren look werd de Air Jordan 11 een van de felst begeerde sneakers uit de sport, zelfs nog voordat deze op het witte doek debuteerde in de animatieklassieker Space Jam. De AJ 11 was meteen favoriet bij spelers en blijft een ongeëvenaarde combinatie van elegantie en stijl.

Kleurencombinaties

Voor het eerst gepubliceerd: 7 maart 2023