Terug in het veld en geconcentreerd op het kampioenschap begon Michael Jordan in een razend tempo aan zijn eerste volledige seizoen in twee jaar. In een van zijn meest indrukwekkende campagnes tot dan toe sleepte Jordan de MVP, de All-Star MVP en zijn vierde kampioenschap in de wacht en maakte hij de league duidelijk hoe dominantie eruitziet.