De geschiedenis van de Nike Air Force 1

De geschiedenis van de Air Force 1
Department of Nike Archives
Alles over de oorsprong van de best verkochte schoen van Nike.
Voordat de AF1 werd uitgebracht, waren basketbalschoenen zo basic als maar kon. Spelers waren gewend om drie, vier, soms zelfs vijf paar sokken te dragen om de klap van het landen op beton te verzachten.
Voor meer ondersteuning liet Air Force 1 designer Bruce Kilgore zich inspireren door de Approach, een wandelschoen van Nike. Omdat wandelen gepaard gaat met inspannende op- en neerwaartse bewegingen, had de Approach een verlaagde achterkant, wat de druk op de achillespezen verminderde. Het leek Kilgore niet meer dan logisch om datzelfde idee op basketballers toe te passen.
Bij de introductie van de AF1 eind oktober 1982, maakte Nike bekend dat de schoenen 30 procent betere schokdemping boden en 20 procent veerkrachtiger waren dan een standaardschoen. Toen spelers er het veld mee op gingen, waren ze op slag verkocht.
In deze advertentie uit begin jaren 80 zien we een vliegende Air Force 1 schoen en een opengewerkte weergave van de Air-Sole unit, de uitzonderlijk comfortabele technologie waarmee spelers vleugels kregen.
In 1985 begon men de schoen ook als lifestyle-schoen te dragen. Vanaf eind 1985 werd de Air Force 1 (samen met de Cortez) in beperkte hoeveelheden verkocht in het kader van het 'Schoen van de maand'-programma, waarin een handvol winkels een beperkte voorraad kleurencombinaties verkocht die vrijwel meteen uitverkocht waren. Deze retailers werden zorgvuldig geselecteerd en gaven de schoenen en het merk 'street credibility'. De Schoen van de maand-club had meestal een high-top design voor de winter en een low-top als het weer warmer werd.
Hoe bleef de AF1 zo populair ondanks dat het model in de jaren 80 en 90 nauwelijks veranderde? Het antwoord: goeie marketing en een nog beter product. Afgezien van een paar advertenties waarin de schoen in eerste instantie werd gepresenteerd, liet Nike de straat voor zich spreken.
Voortbordurend op het enthousiasme van verzamelaars, werkte Nike samen met kunstenaars en trendsetters om nieuwe collecties te maken, met alles van laser-etsen tot afwerkingen in krokodillenhuid.
De AF1 is veruit de best verkochte schoen van Nike. Naarmate in de jaren 80 basketbal steeds populairder werd en ook hiphop een vlucht nam, raakten de twee met elkaar verweven. Zowel basketballers als niet-basketballers wilden en verzamelden de schoen, waardoor een cultuur ontstond die vandaag de dag bekend staat als 'sneakerheads'.