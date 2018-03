AIR JORDAN 2 RETRO "JUST DON"

El Air Jordan II le añadió lujo a la duela. Confeccionado originalmente en Italia a partir de los mejores materiales, el nivel de lujo de la dilatada silueta aumentó gracias al propio Don C de Chicago. Proveniente del sur de Chicago, Don C creció durante una época en la que los Bulls, el número 23 y su calzado Air Jordan se adueñaron de la ciudad. Don C lanzó Just Don en 2011, lo que ayudó a acortar distancias entre la ropa deportiva y la moda de lujo con gorras únicas y de excelente calidad. Luego de su colaboración debut en 2015, Just Don y Jordan ahora presentan el nuevo Air Jordan II by Don C. Además de incluir una gorra Just Don x Jordan, el Air Jordan II está tapizado con cuero acolchado para proporcionar una versión lujosa del ícono de 1987.