Running en elíptica, caminadora o al aire libre: ¿qué es mejor?

La máquina elíptica para ejercitarse es una de las más populares en el gimnasio por varias razones. Es fácil de usar, efectiva y más segura para las articulaciones que una cinta porque es de bajo impacto.

Cuando te ejercitas en una máquina elíptica puedes ajustar el nivel de intensidad. Una intensidad alta aumenta la resistencia, lo que hace que pedalear se sienta más difícil. Los músculos tendrán que trabajar más a medida que ejerces fuerza para completar el movimiento.

Es una máquina de bajo impacto, lo que significa que los pies permanecen en los pedales durante el entrenamiento.

La elíptica funciona de forma distinta a correr en la cinta, donde ambos pies se despegan del suelo al mismo tiempo antes de volver a impactar contra él. La naturaleza de bajo impacto de la elíptica hace que entrenar en esta máquina sea una excelente opción para personas con problemas articulares, adultos mayores, quienes se rehabilitan de una lesión o principiantes que recién comienzan un entrenamiento.

Un entrenamiento en la elíptica puede parecer una salida fácil frente a los ejercicios de alto impacto e intensidad que son populares hoy en día, pero un estudio encontró que el ejercicio de bajo impacto era efectivo para mejorar la condición cardiovascular y la flexibilidad en un grupo de participantes.

No minimices el ejercicio que una máquina elíptica puede brindar, aún puedes conseguir un entrenamiento de intensidad alta en una elíptica. Puedes aumentar la resistencia para hacer cada movimiento más difícil, lo que activa los músculos para sentir la intensidad. Además de la intensidad, también puedes entrenar en intervalos. Cuando te esfuerzas al máximo y alternas con períodos de menor intensidad, puedes crear tu propio entrenamiento HIIT de bajo impacto, es decir, de intervalos de alta intensidad.

Un beneficio final de usar una elíptica es que incorpora la parte superior del cuerpo. Tus brazos trabajan contra la resistencia al jalar las palancas hacia ti y alejarlas de tu cuerpo mientras te mueves. Esto lo convierte en un entrenamiento de cuerpo completo, ideal para el calentamiento o una sesión de cardio.