Cómo las rodilleras pueden mejorar tus sentadillas

De todas las articulaciones del cuerpo, las rodillas son las más propensas a soportar mucho estrés. Si el dolor en las rodillas empeora, puede que sientas que debes evitar el ejercicio. Pero los ejercicios con peso, como el running pueden mejorar la calidad y la fuerza del cartílago, y los entrenamientos de resistencia, como las sentadillas y los desplantes, pueden fortalecer los músculos que rodean la articulación para prevenir el dolor y las lesiones.

Si estás empezando con la rutina de entrenamiento, las sentadillas podrían agravar el dolor y la rigidez de la rodilla. Aumentar las repeticiones paulatinamente puede ayudar, pero es posible que necesites más apoyo y alivio del dolor mientras fortaleces las rodillas. Un par de rodilleras puede ayudarte a hacer sentadillas de forma adecuada y a aliviar el dolor y la hinchazón. Esto es lo que necesitas saber sobre las rodilleras, ya sea que levantes peso, practiques levantamiento de pesas o simplemente quieras un poco de apoyo mientras corres o entrenas.