Cómo elegir plantillas ortopédicas según los podólogos

Un calzado con soporte y buen ajuste que esté en buenas condiciones puede hacer mucho para mantener tu pie amortiguado y cómodo. Pero si aun así quieres un nivel adicional de soporte, las plantillas ortopédicas podrían ser una posible solución.



(Relacionado: ¿Cuál es el mejor calzado de running Nike para principiantes?)



"Una plantilla ortopédica para calzado es un dispositivo diseñado para ayudar a brindar un soporte y amortiguación adecuados en el pie con el fin de minimizar la sobreexigencia de pie y tobillo", dijo Mark J. Mendeszoon, médico podiatra, miembro del Colegio americano de cirujanos de pie y tobillo (F.A.C.F.A.S.).



Muchas plantillas ortopédicas se pueden comprar directamente en una farmacia o tienda de running. Sin embargo, también puedes acudir a un podiatra para hacer tus plantillas a medida para tu pie.



"Estos dispositivos se desarrollan teniendo en cuenta las necesidades y la estructura del pie específicas de un paciente. Se pueden elaborar en una gran variedad de materiales, estilos, grosores y largos, entre otras características", explicó Alex Kor, médico podiatra, maestro en ciencias.

Te contamos todo lo que Mendeszoon y Kor nos cuentan para aprender sobre las plantillas ortopédicas.

Si estás pensando en usar plantillas para mitigar el dolor o las lesiones del pie, asegúrate de hablar primero con tu médico para entender qué puede ser mejor para ti.

