Los mejores vestidos deportivos de Nike

Los mejores vestidos atléticos de Nike para comprar ahora
Guía de compra
Estos vestidos atléticos son duraderos, deportivos y lo suficientemente cómodos para el uso diario.
Los vestidos atléticos están resurgiendo y por una buena razón. Además de ser ventilados y favorecer distintos movimientos, muchos de estos vestidos tienen bolsillos internos, bra integrado y otras características para brindar apoyo a las atletas en la cancha, el campo o el piso de entrenamiento de pesas.
Conoce los mejores vestidos atléticos Nike para distintos deportes y ocasiones.
El mejor vestido atlético Nike para el gimnasio: vestido de entrenamiento con shorts integrados para mujer Nike Bliss Luxe
Para las atletas que prefieren el mayor flujo de aire y la libertad de una falda, pero quieren el soporte y la compresión de los shorts, usa el vestido de entrenamiento con shorts integrados para mujer Nike Bliss Luxe
Características principales:
- Bolsillos seguros en los shorts para llevar los artículos necesarios
- Body y bra integrados que ofrecen sujeción y soporte en los saltos, sentadillas y desplantes
- Tela flexible y absorbente de sudor que mantiene la piel seca y cómoda
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Los mejores vestidos atléticos de tenis
Sin plisar: vestido NikeCourt Dri-FIT Slam
Para jugadoras que prefieren un vestido de tenis ceñido (pero transpirable), conoce el NikeCourt Dri-FIT Slam.
Características principales:
- Tecnología Nike Dri-FIT con los beneficios de la absorción de humedad y la transpirabilidad
- Revestimiento de malla para tener un look en capas
- Recortes en la parte frontal y posterior del vestido para mejorar el flujo de aire
Plisado: vestido de tenis NikeCourt Dri-FIT
Con tela elástica y absorbente de sudor, y pliegues suaves y fluidos, el vestido de tenis NikeCourt Dri-FIT está diseñado para moverse cómodamente en la cancha.
Características principales:
- Tecnología Nike Dri-FIT para eliminar la humedad del cuerpo y secar rápidamente
- Pliegues fluidos e insertos de malla para mejorar el flujo de aire y la transpirabilidad
- Ajuste slim para brindar una sensación más personalizada
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El mejor vestido atlético de golf Nike: vestido de golf Nike Dri-FIT Ace
Este vestido ofrece un ajuste holgado y sencillo, y múltiples perforaciones para asegurarse de que las atletas estén frescas durante todo el recorrido del green.
Características principales:
- Bolsillos laterales y posteriores forrados de malla que les permiten a las jugadoras guardar artículos importantes
- Pliegues fluidos y tela elástica y ligera que mejora el flujo de aire
- Tecnología Nike Dri-FIT que aleja el sudor de la piel para acelerar la evaporación
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Los mejores vestidos atléticos para el uso diario
Aunque no son específicamente deportivos, estos vestidos atléticos están diseñados para brindar comodidad y transpirabilidad todo el día.
Vestido Nike Air para mujer
El vestido Nike Air para mujer es una pieza cómoda, transpirable y versátil que puede usarse de muchas maneras.
Características principales:
- Cuello en forma de U con cierre al frente para brindar un estilo y ajuste personalizables
- Se puede usar solo o con una playera ajustada debajo
- Tela de punto suave, elástica y con soporte
Vestido Nike Sportswear Essential
Esta prenda está diseñada para sentirse como tu playera holgada favorita pero en forma de vestido.
Características principales:
- Tela de punto suave hecha con al menos un 75% de algodón orgánico para mayor comodidad
- Hombros caídos para verse y sentirse casual
- Longitud corta
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Texto: Julia Sullivan