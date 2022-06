El mejor calzado para maratón Nike para hombre y mujer

Un calzado de running de alta calidad y con un buen ajuste puede ser la pieza más importante del equipo de maratón que debas elegir y usar el día de la carrera, así como durante el entrenamiento previo. Si vas a entrenar durante 18 semanas, querrás un calzado de running para todos los días (también conocido como calzado de entrenamiento) que sea cómodo y con soporte.A medida que aumente tu kilometraje semanal, asegúrate de reemplazar tu calzado de entrenamiento después de haberlo usado durante unos 500 a 550 kilómetros. Si no has llegado a la marca de 500 o 550 kilómetros con tu calzado de entrenamiento, puedes usarlo el día de la carrera."Al principio no necesitas nada más que tu calzado de entrenamiento", afirma Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running. "Puedes correo con tu calzado de entrenamiento. Puedes seguir haciendo todos tus entrenamientos con ese mismo calzado. La clave es que, pase lo que pase, no corras con un calzado de entrenamiento que deberías haber desechado".