Los mejores pants de entrenamiento negros para hombre de Nike
Guía de compra
Sigue esta guía de cómo obtener esta prenda básica.
Hay algo atemporal en un par de pants negros. Cuando compres pants de entrenamiento negros para hombre, busca opciones que complementen tu estilo y las necesidades de tu actividad. Ya sea que busques pants de entrenamiento para mantenerte cálido en un día frío o para mantener a raya el sudor mientras entrenas, los pants de entrenamiento Nike ofrecen una gran variedad de opciones. Desde estilos clásicos de tejido Fleece hasta pants de yoga inspirados en la moda urbana, tenemos los mejores pants de entrenamiento negros de Nike.
1. Pants de entrenamiento de tejido Fleece Nike Sportswear
La colección de pants de tejido Fleece Nike Sportswear, elegante e informal, ofrece una gran variedad de estilos que incluyen joggers, joggers de pierna recta y pants de entrenamiento clásicos. Confeccionados con tejido Fleece cepillado en el interior, estos joggers ofrecen mucha calidez y transpirabilidad. Su ajuste cómodo los hace ideales para el movimiento y la relajación. Además, la pretina elástica proporciona un ajuste cómodo y flexible. Disponibles en tallas desde la XS hasta la 4XL, así como en tallas para personas altas, estos pants de entrenamiento negros pueden usarse en diversos eventos y actividades.
2. Pants de entrenamiento Nike Dri-FIT
Aunque suelen verse como pants para relajarse, algunos joggers también son aptos para entrenamiento. Solo depende de los materiales con que se fabrican. Los pants de entrenamiento confeccionados con Nike Dri-FIT, por ejemplo, están diseñados para alejar el sudor de la piel y mantener la transpirabilidad durante (y después) del entrenamiento. La tecnología Dri-FIT no solo es transpirable, sino que funciona con tu cuerpo para evaporar rápidamente el sudor y alejarlo de tu cuerpo y de tu atuendo. Esta colección también cuenta con tallas inclusivas que van de la XS a la 4XL y tallas para personas altas.
Pruébalos en tu próxima clase de entrenamiento de circuito, para sudar en el gimnasio o correr en tu nueva ruta favorita.
3. Pants de entrenamiento Nike Therma-FIT
Los pants de entrenamiento Nike Therma-FIT te ofrecen todo lo que buscas en un par de joggers. Estos cálidos joggers tienen un estilo clásico diseñado para darte comodidad y una dosis adicional de calidez, así que son perfectos para los días más fríos. La tecnología Therma-FIT usa el calor natural del cuerpo para mantener la temperatura en condiciones frías, aunque estos pants son lo suficientemente ligeros y transpirables para que te muevas y sudes con comodidad. Eso sin mencionar que están específicamente diseñados para las personas que llevan un estilo de vida activo, lo que los convierte en una prenda básica de tu guardarropa.
Puedes comprar un par de pants de entrenamiento negros Nike Therma-FIT para contar con más versatilidad, pues quedan bien con cualquier color y en cualquier ocasión. Úsalos con una sudadera con gorro sin cierre Nike Therma-FIT negra, como si fuera un conjunto y, cuando la temperatura baje todavía más, agrega una chamarra con gorro Nike Therma-FIT Legacy encima.
4. Pants de entrenamiento Nike Yoga
Los pants de yoga tienen que estirarse y moverse mientras tú fluyes de una postura a otra en tu tapete. Los pants de yoga Nike ofrecen material transpirable, tela elástica y cómoda, y ajustes relajados. Esta colección cuenta con algunos estilos diferentes, incluidos los pants de entrenamiento de tejido Fleece, los joggers, los joggers de pierna recta y los pants Dri-FIT. Los pants cuentan con tecnología Dri-FIT que aleja el sudor de la piel mientras entrenas, lo que los hace una opción ideal para el movimiento.
Estos joggers cómodos son una mezcla entre pants de entrenamiento y de uso diario, por lo que puedes usarlos dentro y fuera del tapete de yoga. Además, los estilos de los pants de entrenamiento de yoga ofrecen una increíble sensación inspirada en la moda urbana, así que mejoran tu guardarropa deportivo también
Texto: Jessie Quinn