Siete looks de golf para hombre

7 atuendos de golf para hombre
Consejos de estilo
Conoce los polos, los shorts largos y el calzado de golf elegante.
Los atuendos de golf para hombre no son complicados. Un polo y unos pantalones (o shorts) son el look básico. Luego, está un calzado apropiado, unos guantes y una gorra.
Para cualquier día en el club de golf, ya sea para jugar los 18 hoyos o una ronda más corta en los últimos nueve hoyos, un cinturón, unos lentes de sol y unas capas cálidas son algunos de los artículos imprescindibles. Las mangas cortas y las telas de alto rendimiento transpirables son clave cuando hace mucho calor. Es lo mismo para los shorts si eres de las personas que muestran las pantorrillas (y si el código de vestimenta lo permite).
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Pero como el código de vestimenta para un atuendo de golf para hombre es bastante sencillo, las prendas ampliamente aceptadas que se derivan de la estética elegante, como los polos, los pantalones color caqui y los pantalones chinos son normales en el campo. Eso no quiere decir que no puedes usar la creatividad y superar los límites de tu estilo personal con un nuevo color, un estampado distintivo o un estilo moderno, como los polos de cuello redondo y los joggers de golf.
Lo mismo se aplica al calzado de golf. Se espera el calzado clásico con puntera, el estilo brogue y los modelos Oxford. Pero, ¿por qué no llamar la atención con un Air Jordan diseñado para el campo de golf para sentirse invencible desde el tee de salida hasta el putt final?
Ya sea para tu primera clase o para un circuito de torneo, desplázate para descubrir 7 atuendos de golf para hombre para mantener ese drive fuerte y ese handicap bajo.
7 atuendos de golf para hombre
1.Polo, pantalones cropped, cinturón y calzado de golf de malla
Mejora el look de un polo y pantalones con patrones y toques de color. Para un giro veraniego, tanto más brillante sea el cuello del polo, mejor. Los pantalones color blanco confeccionados con tela antiadherente son otra manera de adaptar esta combinación de atuendo para los días cálidos.
Otros dos detalles de alto rendimiento útiles y a prueba de calor incluyen un corte que muestra el tobillo y una pierna flexible que permita la libertad de movimiento. El calzado de golf con malla transpirable y un cinturón son toques finales impecables.
2.Chamarra de golf, polo, pantalones color caqui y calzado con soporte
Si te quedas en el campo cuando llueve, una chamarra de golf ligera confeccionada con tela repelente al agua es decisiva. Es una capa versátil y ventilada para las condiciones ventosas o soleadas. Los pantalones color caqui flexibles son otro clásico del golf que puedes lucir en cualquier estado del tiempo, al igual que un polo absorbente de sudor color blanco.
El calzado de golf con soporte es un toque final a prueba de fallos, los detalles como la amortiguación supersuave alrededor de zonas sensibles (el tobillo o el mediopié) te permiten recorrer los 18 hoyos con mayor comodidad.
3.Suéter de golf, playera con cierre de un cuarto, pantalones chinos y calzado de golf retro
Un día frío en el campo requiere capas, comienza con un suéter de golf de lana merino. Una playera con cierre de un cuarto en un color similar tonal es una prenda práctica para brindar calidez y una dosis de estilo personal. Los pantalones chinos son una prenda básica sin importar el estado del tiempo. En temperaturas más frías, una tonalidad más profunda como el negro es adecuada. Finalmente, un calzado de golf retro agrega un toque de estilo de los 90 que es más impresionante estéticamente, y mejora tu estilo cuando está diseñado con tecnología superior.
4.Pantalones personalizados, polo clásico, chamarra con cierre y calzado de vestir
El look de torneo de golf es refinado y profesional. Los pantalones personalizados confeccionados con tela flexible crean una gran impresión y, a su vez, ofrecen una comodidad increíble para los drives, slices, backswings y putts.
Un polo jaspeado es otro clásico de culto que mantiene la frescura cuando la competencia se intensifica, y la chamarra de golf con cierre es fácil de poner y quitar, ya sea porque hace calor o porque la temperatura bajó. El calzado de golf inspirado en los modelos de vestir ofrece una look elegante y con soporte. Busca uno con clavos en la suela para brindarte el agarre que necesitas para lograr cada tiro con toda potencia.
5.Sudadera con gorro, pantalones con cinco bolsillos, gorra y calzado de corte high
Los atuendos de golf para hombre tradicionalmente se derivan de looks cásicos, pero ¿por qué no agregar elementos urbanos para obtener una versión más genial? Una sudadera con gorro sencilla confeccionada con tela de alto rendimiento es el punto de inicio definitivo. Es versátil, cómoda y ligeramente más relajada que un suéter sin que le falte sofisticación. Los pantalones con cinco bolsillos inspirados en los jeans también brindan un estilo genial y moderno, pero con elasticidad para dominar tu giro de cadera. Nada le gana a un calzado de golf de corte high y a una gorra con cierre a presión absorbente de sudor para completar el look.
6.Polo transpirable, shorts, gorra y lentes de sol
El atuendo de golf de verano definitivo para hombre se enfoca en unos shorts y un polo ligero y absorbente de sudor. Los artículos adicionales que protegen del sol hacen que este look sea adecuado para los días cálidos y brillantes, como una gorra clásica con una banda de transpiración interior y lentes de sol de alto rendimiento con ventilación antiempaño.
7.Polo, calzado, cinturón reversible y guante para niño
Prepara al pequeño golfista para el éxito con ropa clásica que puede usar durante las clases y múltiples rondas de práctica. Comienza con un polo transpirable en un color versátil y combínalo con unos shorts o pantalones. El calzado de golf es el próximo imprescindible. Elige uno con tracción, transpirabilidad y entresuela de espuma flexible. Puede combinar un cinturón reversible con cualquier atuendo de golf. Finalmente, se verá como un profesional cuando se ponga un guante de golf elástico y ligero.
Texto: Laura Lajiness Kaupke