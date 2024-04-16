Siete looks de golf para hombre

Los atuendos de golf para hombre no son complicados. Un polo y unos pantalones (o shorts) son el look básico. Luego, está un calzado apropiado, unos guantes y una gorra.

Para cualquier día en el club de golf, ya sea para jugar los 18 hoyos o una ronda más corta en los últimos nueve hoyos, un cinturón, unos lentes de sol y unas capas cálidas son algunos de los artículos imprescindibles. Las mangas cortas y las telas de alto rendimiento transpirables son clave cuando hace mucho calor. Es lo mismo para los shorts si eres de las personas que muestran las pantorrillas (y si el código de vestimenta lo permite).

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Pero como el código de vestimenta para un atuendo de golf para hombre es bastante sencillo, las prendas ampliamente aceptadas que se derivan de la estética elegante, como los polos, los pantalones color caqui y los pantalones chinos son normales en el campo. Eso no quiere decir que no puedes usar la creatividad y superar los límites de tu estilo personal con un nuevo color, un estampado distintivo o un estilo moderno, como los polos de cuello redondo y los joggers de golf.

Lo mismo se aplica al calzado de golf. Se espera el calzado clásico con puntera, el estilo brogue y los modelos Oxford. Pero, ¿por qué no llamar la atención con un Air Jordan diseñado para el campo de golf para sentirse invencible desde el tee de salida hasta el putt final?

Ya sea para tu primera clase o para un circuito de torneo, desplázate para descubrir 7 atuendos de golf para hombre para mantener ese drive fuerte y ese handicap bajo.