Primavera 2021 de ACG: Crater Lake, Oregon

Esta temporada, queremos hacer algo mágico. Ese tipo de magia que se siente al contemplar el Crater Lake, en Oregón (EE. UU.). El lago más profundo de Estados Unidos es más que un simple lago, ya que su espectacular tono azulado llama la atención de todos los que lo ven. Para la primera colección del año, hemos confiado en nuestro instinto y hemos vuelto a utilizar el sistema de capas que ya conocemos y que nos encanta. La chamarra Misery Ridge GORE-TEX, la sudadera sin cierre Polartec Wolf Tree y el chaleco PrimaLoft Rope de Dope presentan una nueva gama de colores, el diseño del calzado Mountain Fly es ahora más bajo y la familia ACG cuenta con nuevas adiciones, como la sudadera con gorro Wizard Island. Esta colección te hechizará.