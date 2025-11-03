Primavera 2021 de ACG: Crater Lake, Oregon

Primavera 2021: Crater Lake, Oregón
Esta temporada, queremos hacer algo mágico. Ese tipo de magia que se siente al contemplar el Crater Lake, en Oregón (EE. UU.). El lago más profundo de Estados Unidos es más que un simple lago, ya que su espectacular tono azulado llama la atención de todos los que lo ven. Para la primera colección del año, hemos confiado en nuestro instinto y hemos vuelto a utilizar el sistema de capas que ya conocemos y que nos encanta. La chamarra Misery Ridge GORE-TEX, la sudadera sin cierre Polartec Wolf Tree y el chaleco PrimaLoft Rope de Dope presentan una nueva gama de colores, el diseño del calzado Mountain Fly es ahora más bajo y la familia ACG cuenta con nuevas adiciones, como la sudadera con gorro Wizard Island. Esta colección te hechizará.
Gorra: gorra ACG Tailwind; capa exterior impermeable: chaleco para mujer Rope De Dope Mazama; capa base: sudadera para mujer Wolf Tree Polartec Crew; parte inferior: pantalones cargo para mujer; calzado: Air Nasu GORE-TEX
Gorra: cinta para el pelo ACG; capa exterior impermeable: chamarra para mujer Misery Ridge GORE-TEX; calzado: Nasu GORE-TEX
Capa exterior impermeable: chaleco para hombre Rope De Dope; capa intermedia cálida: sudadera sin cierre para hombre Wolf Tree; parte inferior: falda lisa con relleno reversible para mujer Rope de Dope; pantalones de trail running para hombre; calzado: Mountain Fly Low GORE-TEX
Capa exterior impermeable: chamarra para hombre Misery Ridge GORE-TEX; capa intermedia cálida: sudadera sin cierre para hombre Wolf Tree; parte inferior: pantalones cargo; calzado: Mountain Fly Low GORE-TEX