La mejor ropa de Nike Golf para niños

La mejor ropa de golf Nike para niños
Guía de compra
Compra esta ropa de golf Nike para niños y ten la seguridad de que estarán bien vestidos para pasar todo el día en el campo.
Es importante asegurarse de que los niños que están a punto de pasar del golfito al campo de práctica o al campo de golf tengan el equipo adecuado. Muchos campos de golf (aunque no todos) tienen códigos de vestimenta que requieren de una camisa con cuello y pantalones o falda. Antes de empezar una ronda de golf, asegúrate de verificar si el campo de golf tiene algún requisito de código de vestimenta.
La mejor ropa de golf Nike para niños está diseñada para cumplir con el código de vestimenta en la mayoría de los campos de golf, a la vez que se enfatiza la comodidad y el soporte. Revisa estos seis artículos imprescindibles de golf de Nike para niños, quizá logren que un joven jugador se emocione aún más por el deporte.
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La mejor ropa de golf Nike para niños
1.Playeras y tops de golf Nike
Desde polos sustentables con confección de poliéster reciclado al 100% hasta sudaderas sin cierre, Nike brinda una variedad de opciones para mantener la comodidad de los niños de ronda en ronda.
Las playeras de golf Nike para niños clásicas están confeccionadas con materiales Nike Dri-FIT ligeros y transpirables que absorben la humedad de la piel. Los materiales elásticos ayudan a que las prendas se muevan con facilidad cuando los niños preparan su tiro y practican su swing.
Consejo: Por lo general, se recomienda que los golfistas lleven la playera por dentro de los pantalones, shorts o falda.
2.Partes de abajo de golf Nike para niños
Las partes de abajo de golf Nike para niños están diseñadas para cumplir con el código de vestimenta estándar de los campos de golf, a la vez que brindan comodidad funcional que responde a las exigencias del deporte.
Por ejemplo, la falda Nike Club cuenta con shorts internos con costuras planas que se sienten suaves al contacto con la piel, mientras que la ausencia de costura frontal ayuda a evitar que se suba. Además de que cuenta con un bolsillo de perfil bajo en uno de los lados de los shorts internos para almacenar artículos imprescindibles. La tela ligera y ventilada brinda libertad de movimiento, mientras que la tecnología Nike Dri-FIT absorbe el sudor.
Para quienes prefieren otra opción, contamos con un par de pantalones o shorts con largo a la rodilla confeccionados con materiales absorbentes de sudor e impulsados por el rendimiento.
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3.Cinturones de golf Nike
Un cinturón puede ayudar a agregar estilo y funcionalidad al atuendo de golf de un niño. El cinturón de golf Nike Essentials para niños es elástico y cuenta con diseños reversibles para darle variedad a su look. Para un look más tradicional, opta por el cinturón de golf reversible con una hebilla gris plomo cepillada.
4.Guantes de golf Nike
Un guante de golf de alta calidad brinda agarre y protección para que los niños obtengan los mejores resultados de su swing. Con cuero en la palma y tela perforada en la parte posterior de la mano, los guantes de golf Nike son flexibles, duraderos y con buena ventilación.
(Relacionado: Cómo saber si usar guantes de golf es lo ideal para ti)
5.Gorras de golf Nike
Una gorra protectora contra el sol es algo imprescindible en un atuendo de golf. Las gorras de golf Nike cuentan con ojales bordados para mayor ventilación, así como tela de poliéster absorbente de sudor para mantener la frescura y comodidad de los niños durante todo el día. Además, son ajustables, por lo que puedes usarlas por años.
6.Calzado de golf Nike
Hay mucha caminata en el golf, especialmente para aquellos jugadores que no planean usar un carrito. Al comprar calzado de golf para niños, busca que cuente con amortiguación suave y ligera, una parte superior transpirable, tracción en la planta del pie y diseños para ponerse y quitarse fácilmente, como presillas de agarre.
El calzado de golf Nike Roshe G Jr. para niños cuenta con un look moderno y sencillo, además de tracción de agarre en la suela. La entresuela ligera brinda amortiguación y comodidad durante todo el día, mientras que la parte superior de malla es transpirable y segura para el pie. Además, tiene un refuerzo elástico en la lengüeta para evitar que entren residuos al caminar por el campo. Este calzado de golf viene en tallas juveniles de 1Y a 7Y.
Texto: Hannah Singleton