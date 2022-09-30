Las mejores bolsas de Nike para el equipo de básquetbol
Guía de compra
Mantente organizado toda la temporada con estas mochilas y maletas de entrenamiento Nike diseñadas para basquetbolistas.
La bolsa de básquetbol ideal dependerá de cómo practiques y el tipo de juegos que practiques, ya sea que lo hagas en un equipo de básquetbol que viaja con muchos uniformes o que necesites equipo rápido para un partido informal.
No importa cuál sea tu estilo, Nike tiene una variedad de bolsas de básquetbol para que te organices y lleves tus cosas con facilidad. Usa esta guía para encontrar una nueva bolsa de básquetbol.
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Las mejores bolsas de básquetbol Nike
1.Para jugar (y guardar) como la élite: maletín de entrenamiento de básquetbol Nike Elite
Si necesitas una bolsa que pueda llevarlo todo, elige un maletín de entrenamiento mediano o grande (cerca de 50 litros de almacenamiento o más) para guardar con eficiencia tu equipo y mantenerlo en un solo lugar.
El maletín de entrenamiento de básquetbol Nike Elite, por ejemplo, cuenta con un compartimento principal grande (lo suficiente como para un balón de básquetbol de tamaño regular) y un área con ventilación para el calzado, además de un bolsillo interno adicional. El maletín tiene correas de mano y una correa para el hombro ajustable equipadas con unidades Max Air para dar más amortiguación.
2.Versatilidad para todo el día: mochilas de básquetbol Nike
Las mochilas de básquetbol Nike son más pequeñas que los maletines de entrenamiento; tienen una capacidad de entre 25 y 32 litros de almacenamiento para adultos y de 16 a 20 litros para niños, y cuentan con patrones inspirados en los principales atletas profesionales de Nike.
Si buscas algo práctico, prefiere las mochilas con características como el acolchado Nike Air en las correas para mantener la comodidad cuando están cargadas, los compartimentos separados para el calzado de básquetbol y los compartimentos con forro de aluminio que mantienen frías tus bebidas.
La mochila de básquetbol estampada Nike Hoops Elite Pro cuenta con todas estas características, además de una correa para el esternón que distribuye la carga, y una funda interna acolchada para almacenar tu computadora portátil. Estas características hacen que sea la bolsa ideal para el uso diario, en especial, si sueles ir al gimnasio después de un día de clases o de trabajo.
3.Para viajar ligero de equipaje: bolsas con cordón ajustable Nike
Los basquetbolistas que van al parque o al gimnasio a jugar un partido informal pueden irse preparados a la cancha. Para almacenaje, es posible que solo necesites una bolsa ligera para guardar pequeños artículos esenciales, como el teléfono, las llaves y la botella de agua.
Las bolsas con cordón de ajuste Nike son ideales para estas ocasiones: suelen ser lo suficientemente grandes para llevar un balón de básquetbol, pero lo suficientemente pequeñas para colgártelas al hombro cuando no tienes mucho que llevar. Algunas bolsas con cordón de ajuste cuentan con un bolsillo interno con cierre para guardar el teléfono y las llaves de forma segura y con fácil acceso.
4.Para mantener el calzado fresco: bolsas para calzado Nike
Cuando has invertido en calzado de básquetbol de máxima calidad para el día del partido, quieres que se mantenga en condiciones impecables por el mayor tiempo posible. Las bolsas para calzado Nike mantienen el calzado separado del resto del equipo de básquetbol para reducir el riesgo de raspaduras. El exterior resistente de las bolsas evita que el calzado se aplaste y se deforme.
Algunas bolsas están diseñadas para verse como la caja de calzado naranja clásica de Nike, mientras que otras tienen un diseño más sencillo y discreto.
Texto: Greg Presto