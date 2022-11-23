Air Jordan 1 2022 "Lost and Found" Chicago: la inspiración detrás del diseño

Air Jordan 1 Chicago: la inspiración detrás del diseño
Lanzamiento del producto
Una mirada más detallada de cómo los diseñadores de Jordan reinventaron el AJ1 original de 1985 para crear el nuevo Air Jordan 1 "Chicago".
Lo que debes saber
- El Air Jordan 1 2022 Chicago (también conocido como "Lost & Found") se lanzararon el 19 de noviembre de 2022
- El precio minorista para adultos es de USD 180 y estará disponible en tallas para toda la familia. a. (Ver abajo para más detalles)
- Mantente al día con las novedades y actualizaciones en la aplicación SNKRS
Lo que debes saber
- El Air Jordan 1 2022 Chicago (también conocido como "Lost & Found") se lanzaron el 19 de noviembre de 2022
- El precio minorista para adultos es de USD 180 y estará disponible en tallas para toda la familia. (Ver abajo para más detalles)
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Ya conoces el Air Jordan 1. Es un imprescindible en la cultura del calzado deportivo.
Sin embargo, el Air Jordan 1 no estaba destinado a ser un clásico de todos los tiempos.
Cuando se presentó por primera vez en 1985, no había grandes expectativas. En cambio, hubo críticos que opinaron en voz alta sobre la decisión de Nike de darle a Michael Jordan una gran oportunidad antes de que jugara un solo partido y la elección del novato de firmar con una compañía que, hasta ese momento, era más conocida por el calzado de running.
Jordan en seguida cambió la historia en la cancha al ganar el "Rookie of the Year", con un promedio de 28.2 PPG, 6.5 RPG y 5.9 APG en 1985 mientras usaba el Air Jordan 1. El ascenso meteórico de MJ impulsó el Air Jordan 1, lo que generó una demanda en todo el país y convirtió a este calzado en un imprescindible para los amantes del básquetbol.
Presentamos el Air Jordan 1 "Chicago"
El AJ1 "Chicago" se inspiró en la combinación de colores original del Air Jordan 1 de perfil alto, que se lanzó por primera vez en 1985. Este calzado recuerda una época en la que las cajas de calzado a menudo se perdían en los almacenes de inventario, solo para ser encontradas nuevamente años después.
Antes de la llegada de los sistemas de inventario sofisticados, los productos se rastreaban con lápiz y papel. El error humano era inevitable y con frecuencia resultaba en cajas de calzado con tapas que no coincidían.
El AJ1 Chicago es un retroceso a esta era y está inspirado en el aspecto que tendría un Air Jordan 1 original de 1985 si se encontrara décadas después en un almacén polvoriento.
Según el equipo de diseño de Jordan, el objetivo de este calzado era crear un "viaje en el tiempo", en especial para la nueva generación de clientes. El proceso de compra de un calzado hoy en día es muy diferente a lo que era en los años 80. Este calzado intenta capturar ese sentimiento perdido y encontrado, al brindar a los clientes una muestra de cómo se vería un AJ1 vintage recién confeccionado en el pasado.
Lost & Found: un diseño único
El equipo de la marca Jordan, responsable del desarrollo del AJ1 Chicago se obsesionó con cada detalle del diseño de este calzado para dar vida a esta historia nostálgica. Los diseñadores de Jordan estudiaron múltiples pares de AJ1 originales con diferentes estados de desgaste para capturar los matices de su aspecto, descrito como "ligero y sin desgaste, pero con materiales que permanecieron durante años en una caja y no resistieron la prueba del tiempo".
La inspiración
Por último, el equipo se centró en varios elementos de diseño clave del Chicago para impulsar la historia del AJ1. La imagen a continuación muestra el nuevo Chicago 2022 (arriba) junto a un Air Jordan 1 original de 1985 (abajo) para resaltar la inspiración del calzado.
Una mirada más detallada
La combinación de colores del Chicago 2022 cuenta ahora con una gama de características de diseño clave influenciadas por el AJ1 original.
Un Swoosh más grande
Cuello del tobillo
Uno de los signos más comunes del paso del tiempo en un par original de AJ1 era el cuello del tobillo agrietado y descolorido. El material de cuero negro que envolvía los cuellos de los tobillos tendía a secarse y agrietarse con el tiempo y, con frecuencia, comenzaba a desprenderse con el uso y el poco mantenimiento.
Los cuellos de los tobillos en el nuevo Chicago imitan esta apariencia desgastada y dan un guiño a los coleccionistas que entienden sobre el cuidado que necesita un par de originales de 1985.
Entresuela
Al igual que los cuellos de los tobillos, la suela cupsole de goma de un AJ1 original envejecería con el tiempo y se volvería de un tono amarillo claro. El Chicago rinde homenaje a este look.
Según el equipo de diseño de la marca Jordan, cuando el calzado se guarda en una caja durante años y no recibe el mantenimiento adecuado, se agrieta, se torna amarillo y se pigmenta. El objetivo con el AJ1 Chicago era insinuar este sutil aspecto envejecido, y al mismo tiempo agregar tacto a la suela.
Cuero envejecido
El cuero es un material natural que requiere un mantenimiento continuo. Abandonado por años en un almacén, el cuero comienza a secarse y deja signos visibles de envejecimiento. El Chicago ofrece toques de transpirabilidad en el cuero, más notablemente en el área de los dedos y en los paneles laterales. Sin embargo, el efecto es meramente estético.
Los diseñadores de la marca Jordan tomaron nota del estado del cuero de varios pares de AJ1 más antiguos. Al observar cómo algunos de los aceites en el cuero salían a la superficie y creaban diferentes efectos a la vista, recrearon una apariencia más rica al utilizar materiales de primera calidad que durarán por más tiempo para los clientes de hoy.
Caja y tapa originales
En un guiño a la naturaleza "perdida y encontrada" de la combinación de colores, el nuevo Chicago cuenta con una tapa de la caja que no coincide haciendo alusión al calzado fuera de lugar en las habitaciones traseras y los sótanos.
Los diseñadores agregaron más detalles tanto dentro como fuera de la caja, que sirven como reconocimiento a las promociones de calzado creadas alguna vez. De acuerdo con el equipo de diseño de Jordan, cada detalle debe ser reconocible para aquellos que crecieron en esos días, al mismo tiempo que les da a los nuevos fanáticos del calzado la oportunidad de experimentar otros tiempos.
Un ejemplo de ello es que cada par cuenta con un recibo antiguo destinado a replicar los recibos reales que llegaron a las manos de los coleccionistas de las cajas de calzado. El recibo posee imágenes de cómo se adquiría el calzado de forma analógica antes de la era de Internet.
Contar otra vez la historia
Como resultado de las diferentes opciones de diseño únicas, no todos los nuevos pares de AJ1 se verán exactamente iguales. Las diferencias sutiles en cada uno refuerzan la idea retro de esta combinación de colores.
Los diseñadores de Jordan adoptaron un enfoque que le dio al Air Jordan 1 Chicago 2022 "una ventaja, una historia y una conexión". Querían una apariencia que viniera con una historia ligada a algo, que muchos clientes tal vez ni siquiera conocían. Por último, ya seas de la vieja escuela o de la nueva generación, la marca Jordan quiere que todos los clientes perciban la belleza en la historia detrás del calzado.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se lanza el Air Jordan 1 Chicago?
El calzado deportivo se lanzará el 19 de noviembre de 2022. El Chicago estará disponible en tallas para toda la familia.
¿Cuánto costará el Air Jordan 1 Chicago?
El AJ1 Chicago tiene un precio de USD 180 para adultos. Los precios pueden variar según el país.
El calzado estará disponible en tallas para toda la familia, con los siguientes precios:
- Adulto: USD 180
- Edad escolar: USD 140
- Preescolar: USD 85
- Niño pequeño: USD 70
- Bebé: USD 50
¿Dónde puedo comprar el Air Jordan 1 Chicago?
Puedes encontrar este calzado en SNKRS.com y en laaplicación SNKRS, como también en tiendas y distribuidores de la marca Jordan en todo el mundo.
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¿Es el Air Jordan 1 Chicago un calzado de básquetbol?
Como todo calzado Jordan, el Air Jordan 1 Chicago (también conocido como "Lost and Found") se diseñó originalmente como calzado de básquetbol. Está inspirado en el Air Jordan 1 de 1985, por lo que cuenta con tecnología y amortiguación de la vieja escuela.