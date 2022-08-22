La historia de las Tigerbelles según Chandra Cheeseborough

Aunque rara vez se menciona hoy en día, Tigerbelles, el equipo de atletismo femenino de la Universidad Estatal de Tennessee, es uno de los clubes deportivos más exitosos en la historia del estado. Durante el reinado del legendario entrenador Ed Temple, el equipo históricamente negro produjo 40 atletas olímpicas que se llevaron a casa 23 medallas, muchas mientras vivían en el sur en la época de Jim Crow, antes del Título IX. Una de esas velocistas que rompió barreras es la medallista de oro olímpica y directora de atletismo de la TSU, Chandra Cheeseborough, o la entrenadora Cheese. En este episodio, Chandra acompaña a la presentadora Jaclyn Byrer para contar historias de su experiencia como Tigerbelle y compartir de qué manera Ed Temple generó un impacto en ella como atleta y entrenadora exitosa. También nos cuenta cómo mantiene viva la historia del club y comparte consejos para otros atletas que esperan dejar una huella.