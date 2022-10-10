El ejercicio durante y después del embarazo, según la Dra. Laurel Proulx

Durante el embarazo, el volumen sanguíneo y el gasto energético pueden casi duplicarse, la frecuencia cardíaca aumenta de 10 a 15 pulsaciones por minuto... y hay muchos cambios más después de que das a luz al ser humano que llevas dentro. Entonces, ¿cómo se puede hacer ejercicio durante el evento de resistencia más importante de tu vida? Presentamos a la Dra. Laurel Proulx, fundadora de FEM Physical Therapy and Physical Performance y miembro de la junta asesora de Nike (M)ove Like a Mother. En este episodio, se une a Jaclyn Byrer para explicar el funcionamiento interno del suelo pélvico y el núcleo profundo y cómo mantenerlos fuertes. También aclara los mitos pre y posnatales, y comparte cómo volver a moverse después del parto.