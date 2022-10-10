El ejercicio durante y después del embarazo, según la Dra. Laurel Proulx

Podcast Trained: condición física prenatal con la Dra. Laurel Proulx
Asesoramiento
Tu cuerpo cambia mucho durante y después del embarazo: ¿cuánto debe hacerlo tu rutina de ejercicios? Descúbrelo con esta fisioterapeuta de salud pública.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia de la condición física holística e integral.
Durante el embarazo, el volumen sanguíneo y el gasto energético pueden casi duplicarse, la frecuencia cardíaca aumenta de 10 a 15 pulsaciones por minuto... y hay muchos cambios más después de que das a luz al ser humano que llevas dentro. Entonces, ¿cómo se puede hacer ejercicio durante el evento de resistencia más importante de tu vida? Presentamos a la Dra. Laurel Proulx, fundadora de FEM Physical Therapy and Physical Performance y miembro de la junta asesora de Nike (M)ove Like a Mother. En este episodio, se une a Jaclyn Byrer para explicar el funcionamiento interno del suelo pélvico y el núcleo profundo y cómo mantenerlos fuertes. También aclara los mitos pre y posnatales, y comparte cómo volver a moverse después del parto.
"No hay reglas estrictas porque el punto de partida de cada persona en el fitness es diferente, y el cuerpo de cada uno responde de forma diferente al embarazo".
Dra. Laurel Proulx
fundadora de FEM Physical Therapy y miembro de la junta asesora de Nike (M)ove Like a Mother
¿Tienes alguna pregunta sobre actitud, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Jaclyn verá qué puede hacer.