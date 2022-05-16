La estocada hacia delante perfecta: paso a paso

Si eres un principiante, concéntrate en lograr la postura (de nuevo, más al respecto pronto). Empieza con 2 o 3 series de 8 a 10 repeticiones por pierna. Trata de realizar repeticiones de calidad, es decir, muévete lentamente y mantén el control solo con tu peso corporal. Si eres más avanzado, deberías lograr la postura rápidamente y luego puedes agregar peso, aumentar el número de repeticiones y series, y agregar variaciones para subir la intensidad.



Independientemente de cuál sea tu entrenamiento, dedica unos minutos antes de hacer ejercicios de movilidad para abrir las caderas y hacer ejercicios de activación para los glúteos, lo que preparará tus músculos y mejorará tu rango de movimiento.