La futbolista francesa Florine Kouessan y su club: Witch FC

El hechizo de la futbolista que causa furor en el equipo más creativo de París
Atletas*
Florine Kouessan quiere formar un equipo, el Witch FC, que represente su propio mundo.
"Instantáneas" es una serie donde conocemos a atletas urbanos de todo el mundo.
Todo equipo de fútbol necesita jugadoras creativas y el Witch FC está repleto de ellas. El equipo parisino está formado por mujeres artistas y con ingenio, algunas con experiencia y otras más novatas.
Nos reunimos con la escritora y artista Florine Kouessan, una de las jugadoras estrella del Witch FC, en el parque infantil Saint-Paul, que se encuentra en la calle de la iglesia Saint-Louis de París. Se trata de un edificio jesuita del siglo XVII ubicado en el centro del barrio Le Marais. Florine nos explica su pasión por el deporte y cómo encontró su comunidad en un sorprendente equipo de artistas que acabaron siendo futbolistas.
¿Cómo te interesaste por el fútbol?
Mis padres son de Togo, pero yo nací en París. Tengo dos hermanos pequeños y nos llevamos pocos años, por lo que estamos muy unidos. Cuando éramos pequeños, jugaba con ellos y con los otros niños de nuestro edificio. En la infancia, todo lo que necesitas es una pelota y listo, los problemas desaparecen. No había niñas con las que ir a jugar, por lo que casi siempre estaba jugando fútbol o básquetbol debajo de la torre con mis hermanos y los otros niños de nuestro edificio.
¿Cómo está evolucionando el fútbol femenino en Francia?
Cuando era pequeña, el fútbol se consideraba un deporte exclusivo para los niños. De hecho, a veces mis hermanos bromeaban diciéndome que solo querían jugar con los otros niños cuando querían que me sintiera excluída. Aun así, a lo largo de los años me he dado cuenta de que las mujeres luchan por conseguir el lugar que merecen en este deporte. Desde los niveles profesionales, que están acaparando más atención, y el campeonato mundial femenino que se celebró en Francia el verano pasado, hasta las mujeres que son el punto de mira de los medios de comunicación. Se ha pasado de despreciar el fútbol femenino a no hablar del tema en absoluto. En la actualidad, es más normal verlo en televisión y revistas.
En los últimos dos o tres años, he visto cosas que jamás antes había imaginado: anuncios de fútbol femenino que parecen normales. Estoy orgullosa de ver este progreso, ya que me ha motivado a buscar un equipo femenino con el que entrenar día a día. Aunque me encantaba jugar, nunca imaginé que acabaría formando parte de un equipo.
Háblanos del Witch FC.
Witch FC es un equipo de mujeres apasionadas a quienes les gusta el deporte y tienen ganas de aportar su sensibilidad al equipo. Aunque nos juntamos para jugar fútbol, el equipo es, sin duda, una forma de empoderarnos las unas a las otras. Todas queríamos que el nombre del equipo fuera poderoso, ya que las brujas son el principal icono feminista. También hay brujas buenas. No obstante, como en los equipos de roller derby, queríamos un nombre colectivo que no incluyera ninguna ubicación específica.
¿Qué aportas al equipo?
Juego como centrocampista o como defensa. Me gusta sudar y subir la intensidad del ejercicio. Ir de campo a campo y cambiar el rumbo del partido en ambos extremos del campo es algo que me encanta. El mediocampo me da libertad para correr, implicarme en el partido e incluso tener un impacto si tengo la energía suficiente. Mis compañeras me dicen que tengo un buen nivel de energía y mucho compromiso. Al final, eso es con lo que me quedo del juego. Quiero que sepan que me entrego cien por ciento y que me divierto.
"Ir de campo a campo y cambiar el rumbo del partido en ambos extremos del campo es algo que me encanta".
¿Qué sientes al jugar con personas afines a ti?
A medida que el vínculo del equipo se va fortaleciendo, se nota cómo nos apoyamos las unas a las otras, tanto en el trabajo como en cualquier ámbito. Por ejemplo, una acaba de escribir el guion que siempre había deseado, otra de nosotras ahora pinta más. En mi caso, empecé a ir a clases de teatro con una compañera del equipo. Todo eso son pequeñas acciones solidarias entre mujeres que nos ayudan a alcanzar nuestras metas. Es increíble la seguridad que ganas cuando tienes el apoyo incondicional de tus amigas.
Texto: Massaër Ndiaye
Fotografía: Manuel Obadia-Wills
Reportado: octubre 2020