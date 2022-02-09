La futbolista francesa Florine Kouessan y su club: Witch FC

Cuando era pequeña, el fútbol se consideraba un deporte exclusivo para los niños. De hecho, a veces mis hermanos bromeaban diciéndome que solo querían jugar con los otros niños cuando querían que me sintiera excluída. Aun así, a lo largo de los años me he dado cuenta de que las mujeres luchan por conseguir el lugar que merecen en este deporte. Desde los niveles profesionales, que están acaparando más atención, y el campeonato mundial femenino que se celebró en Francia el verano pasado, hasta las mujeres que son el punto de mira de los medios de comunicación. Se ha pasado de despreciar el fútbol femenino a no hablar del tema en absoluto. En la actualidad, es más normal verlo en televisión y revistas.



En los últimos dos o tres años, he visto cosas que jamás antes había imaginado: anuncios de fútbol femenino que parecen normales. Estoy orgullosa de ver este progreso, ya que me ha motivado a buscar un equipo femenino con el que entrenar día a día. Aunque me encantaba jugar, nunca imaginé que acabaría formando parte de un equipo.