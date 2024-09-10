Detrás de cámaras: la creación de los kits de atletismo elite Nike para mujer

La colección deportiva 2024 es el kit de atletismo más basado en datos que Nike ha creado. El kit usa el diseño computacional y la investigación deportiva de Nike NXT para lograr una precisión a nivel de píxel por píxel y puntada a puntada en el diseño y la confección de las prendas. El equipo de Nike estudió el cuerpo de las atletas en el laboratorio de investigación deportiva con datos capturados por movimiento en 4D, mediante la observación de las atletas en movimiento, las zonas de calor, las zonas de sudoración y más datos para entender la transpirabilidad y la elasticidad necesarias a fin de lograr el ajuste y el rango de movimiento ideales.

Los uniformes cuentan con Dri-FIT ADV, tecnologías innovadoras para crear una tela de microfibra y poliéster de alto rendimiento y absorbente de sudor. El objetivo es ofrecer a las atletas transpirabilidad y comodidad en la competencia.

Después de que el equipo de diseño de Nike recopiló los datos, buscó crear una serie de siluetas útil para las atletas de varios de eventos; para este fin se contemplaron diferentes tipos de cuerpo y requisitos de talla, así como uniformes especializados diseñados para las necesidades de todos los géneros.

En el caso de los uniformes de atletismo para mujer, el equipo de diseño reconfeccionó los bra integrados para que las atletas pudieran usar bras Swoosh aparte, debajo de los uniformes. El resultado es una combinación armónica de piezas. Las piezas para hombre ofrecen variedad, con siluetas basadas en la definición del cuerpo y las especificaciones para cada evento.

Ante lo dinámico y diverso que es el deporte del atletismo, la innovación es fundamental. Por ejemplo, Nike presentó nuevas prendas para la parte de arriba de lanzadores con un ajuste más relajado del cuerpo y un material más ligero en comparación con el kit anterior. La versión para lanzadoras de la prenda para la parte de arriba también presenta cortes en la parte posterior de los hombros para aumentar la movilidad y el rango de movimiento. El equipo de diseño también dio prioridad a la versatilidad y añadió a la línea un nuevo mono para mujer con una parte de abajo corta. También diseñaron la opción de leotardo existente para que se pueda usar con un short por encima de la playera si así lo llevan las atletas.

"Tomamos en cuenta los géneros y complexiones de todas las figuras, tallas y habilidades", comenta Janett Nichol, vicepresidenta de Innovación de Prendas de Nike. En el atletismo, por ejemplo, quienes corren maratones, hacen saltos de longitud y lanzan balas necesitan claramente que su ropa haga cosas diferentes. Los datos realmente influyen en nuestros diseños nuevos y diferentes. Además de utilizar los detalles para innovar en el rendimiento, también usamos los comentarios de las atletas en el aspecto estético de nuestros kits".

La dirección del color de nuestros kits de competencia en París se llama metaprisma. Amplifica los tonos tradicionales de las federaciones porque crea vibraciones a través del color, el uso de la luz y el movimiento. Cada kit tiene los colores nacionales de un país, pero da a la paleta de colores una nueva dirección sin dejar de manifestar el look tradicional de la federación.

Los uniformes para la fase preliminar y las semifinales tienen principalmente prendas para las partes de arriba de colores lisos, pero los kits para las finales tienen un estampado que abarca toda la pieza; esta es la primera vez que Nike crea un diseño especial para la final. Gracias a la visualización de datos del equipo de diseño computacional, la marca desarrolló un concepto único conocido como emoción del movimiento.

El equipo fue innovador para capturar el movimiento del laboratorio de investigación deportiva de Nike de un corredor de fondo en un campo de partículas codificado por colores y en constante evolución. Estas visualizaciones se convirtieron directamente en el gráfico llamado emoción del movimiento. Aunque la variedad de pruebas de atletismo es excepcionalmente amplia, el movimiento es lo que las une, y estos kits se crearon para rendir homenaje a los máximos logros deportivos.

El resultado obtenido son casi 50 modelos y más de una docena de modelos de competencia que las atletas pueden elegir.