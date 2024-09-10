Detrás de cámaras: la creación de los kits de atletismo elite Nike para mujer

Detrás de cámaras: la creación de los kits de atletismo de élite para mujer Nike
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Darle vida a los kits de atletismo de élite toma de tres a cuatro años desde la etapa de investigación hasta la fecha de lanzamiento.
No es una tarea fácil crear uniformes de atletismo élite para las federaciones patrocinadas por Nike en París. El equipo de diseño planifica con años de antelación y un proceso de varios pasos que combina estudios deportivos, datos y comentarios de las atletas.
Los fanáticos solo ven el producto final, pero el viaje de innovación detrás de cámaras es continuo. El objetivo es que el kit de atletismo de Nike tenga la tecnología más moderna para satisfacer las distintas preferencias de estilo de las atletas de élite, así como maximizar la funcionalidad y el rendimiento, especialmente del kit para mujer, sin olvidar sus necesidades.
"Nike tiene un proceso realmente colaborativo con sus atletas", dijo la runner de distancia Keira D'Amato a Citius Mag, un medio dedicado al atletismo. "Durante años hacemos pruebas e intentos, e intercambiamos impresiones. No creas que solo vamos a una reunión y decimos 'Nos gusta esto'; nos dan los uniformes, los llevamos a casa y los probamos como los usaríamos en la vida real. Respondemos encuestas y damos nuestras impresiones; y me enorgullece esta colección, porque la diseñaron para nosotras con nuestras impresiones y comentarios, directa e indirectamente".
Desde el proceso de diseño inicial hasta las pruebas de uso a cargo de las atletas, a continuación relatamos cómo se crean los uniformes de atletismo de Nike antes de las festividades del verano de 2024.
Crear para las atletas: todo empieza con los datos
La colección deportiva 2024 es el kit de atletismo más basado en datos que Nike ha creado. El kit usa el diseño computacional y la investigación deportiva de Nike NXT para lograr una precisión a nivel de píxel por píxel y puntada a puntada en el diseño y la confección de las prendas. El equipo de Nike estudió el cuerpo de las atletas en el laboratorio de investigación deportiva con datos capturados por movimiento en 4D, mediante la observación de las atletas en movimiento, las zonas de calor, las zonas de sudoración y más datos para entender la transpirabilidad y la elasticidad necesarias a fin de lograr el ajuste y el rango de movimiento ideales.
Los uniformes cuentan con Dri-FIT ADV, tecnologías innovadoras para crear una tela de microfibra y poliéster de alto rendimiento y absorbente de sudor. El objetivo es ofrecer a las atletas transpirabilidad y comodidad en la competencia.
Después de que el equipo de diseño de Nike recopiló los datos, buscó crear una serie de siluetas útil para las atletas de varios de eventos; para este fin se contemplaron diferentes tipos de cuerpo y requisitos de talla, así como uniformes especializados diseñados para las necesidades de todos los géneros.
En el caso de los uniformes de atletismo para mujer, el equipo de diseño reconfeccionó los bra integrados para que las atletas pudieran usar bras Swoosh aparte, debajo de los uniformes. El resultado es una combinación armónica de piezas. Las piezas para hombre ofrecen variedad, con siluetas basadas en la definición del cuerpo y las especificaciones para cada evento.
Ante lo dinámico y diverso que es el deporte del atletismo, la innovación es fundamental. Por ejemplo, Nike presentó nuevas prendas para la parte de arriba de lanzadores con un ajuste más relajado del cuerpo y un material más ligero en comparación con el kit anterior. La versión para lanzadoras de la prenda para la parte de arriba también presenta cortes en la parte posterior de los hombros para aumentar la movilidad y el rango de movimiento. El equipo de diseño también dio prioridad a la versatilidad y añadió a la línea un nuevo mono para mujer con una parte de abajo corta. También diseñaron la opción de leotardo existente para que se pueda usar con un short por encima de la playera si así lo llevan las atletas.
"Tomamos en cuenta los géneros y complexiones de todas las figuras, tallas y habilidades", comenta Janett Nichol, vicepresidenta de Innovación de Prendas de Nike. En el atletismo, por ejemplo, quienes corren maratones, hacen saltos de longitud y lanzan balas necesitan claramente que su ropa haga cosas diferentes. Los datos realmente influyen en nuestros diseños nuevos y diferentes. Además de utilizar los detalles para innovar en el rendimiento, también usamos los comentarios de las atletas en el aspecto estético de nuestros kits".
La dirección del color de nuestros kits de competencia en París se llama metaprisma. Amplifica los tonos tradicionales de las federaciones porque crea vibraciones a través del color, el uso de la luz y el movimiento. Cada kit tiene los colores nacionales de un país, pero da a la paleta de colores una nueva dirección sin dejar de manifestar el look tradicional de la federación.
Los uniformes para la fase preliminar y las semifinales tienen principalmente prendas para las partes de arriba de colores lisos, pero los kits para las finales tienen un estampado que abarca toda la pieza; esta es la primera vez que Nike crea un diseño especial para la final. Gracias a la visualización de datos del equipo de diseño computacional, la marca desarrolló un concepto único conocido como emoción del movimiento.
El equipo fue innovador para capturar el movimiento del laboratorio de investigación deportiva de Nike de un corredor de fondo en un campo de partículas codificado por colores y en constante evolución. Estas visualizaciones se convirtieron directamente en el gráfico llamado emoción del movimiento. Aunque la variedad de pruebas de atletismo es excepcionalmente amplia, el movimiento es lo que las une, y estos kits se crearon para rendir homenaje a los máximos logros deportivos.
El resultado obtenido son casi 50 modelos y más de una docena de modelos de competencia que las atletas pueden elegir.
Crear con la atleta: su opinión es crucial
Nike cree que las aportaciones constantes de las atletas son clave para el éxito de la creación de uniformes. "Las atletas han participado en la creación de los uniformes de principio a fin", afirma Sarah Gardner, directora de la línea de productos de ropa global de Nike. Sarah comentó que la inspiración para el diseño del uniforme de atletismo de 2024 comenzó en 2021, cuando Nike consultó a las atletas de las pruebas olímpicas de EE. UU. para conocer sus impresiones sobre el diseño del año anterior. "Con la información inicial de ese momento comenzamos nuestro trabajo de diseño, pero la recopilación de datos y las reuniones con atletas fueron constantes durante nuestro proceso", señaló.
Sarah dijo, por ejemplo, que las lanzadoras querían prendas para las partes de arriba más ligeras con materiales más favorables para el rendimiento. Tanto hombres como mujeres dijeron que querían prendas ceñidas para las partes de abajo para moverse libremente sin llamar la atención. "Las mujeres han insistido en la importancia de tener muchas opciones de diseños para elegir el día de la competencia y la posibilidad de combinarlos con el bra u otros uniformes, según sea necesario", señaló. "Estos comentarios y muchos más se integraron a nuestros nuevos uniformes".
Después de que los diseñadores prepararon los nuevos prototipos, Nike pidió a las atletas probarlos y opinar sobre determinados factores como el peso del material y la comodidad general. Para crear el diseño final, Nike tuvo muy en cuenta esas respuestas, una parte fundamental del largo intercambio de comentarios.
A raíz de las aportaciones de las atletas, Nike rediseñó la playera sin mangas y la prenda para la parte de arriba de las lanzadoras, y se creó un estilo alterno de la playera sin mangas con un look más modesto. El equipo rediseñó la playera sin mangas para mujer a fin de dar más cobertura al pecho, las axilas y la espalda que el uniforme anterior. Los diseñadores también agregaron un nuevo material de forro a los refuerzos para hombre y mujer para brindar más cobertura en la parte delantera del cuerpo. La línea de calentamiento ahora tiene nuevas opciones para combinar con otras prendas; y el material de la chamarra impermeable y de los pants se cambió por un tejido Woven impermeable con más elasticidad.
La vallista Anna Cockrell, que compitió en Tokio en 2021, comentó que el uniforme para esa competencia era "muy bonito", pero al final sintió que era demasiado ajustado y no se movía tan bien como quería. Nike tuvo en cuenta ese comentario para los kits de 2024. "El uniforme de este año mejoró mucho en cuanto a cómo se flexiona y se mueve", comentó.
Anna dijo que le encantan los puntos altos de la cadera del mono de uno de los uniformes de atletismo para mujer. "Me fascinan", afirmó. "Yo fui una de las defensoras del uniforme cuando lo probamos".
Crear para y con las atletas: las atletas pueden participar en las pruebas previas a la competencia
Cuando las atletas logran clasificar para el equipo olímpico de EE. UU., escriben en un formulario su talla y sus estilos de uniforme preferidos. También tienen la opción de ver y probar todo.
Después, los uniformes se entregan a cada atleta con anticipación. Las atletas pueden usar los uniformes durante los entrenamientos y probar diferentes estilos para definir sus preferencias.
Pero la innovación no se detiene en París. "Ya estamos hablando con las atletas para conocer sus reacciones iniciales sobre el uniforme, de modo que comprendamos en qué debemos enfocarnos en nuestro nuevo uniforme de 2028 antes del evento olímpico de Los Ángeles", afirmó Sarah.
Texto: Korin Miller