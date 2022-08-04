Entrenar con más intensidad, levantar más peso o correr más rápido no garantiza que consigas tu mejor forma atlética. Según Kelly Starrett, doctor en fisioterapia, el rendimiento mejora perfeccionando primero los aspectos básicos. En este episodio, el entrenador de ejercicios funcionales de gran intensidad y cofundador de The Ready State se suma a la anfitriona Jaclyn Byrer para contarnos cómo construir una base sólida de acondicionamiento físico al maximizar nuestro movimiento y movilidad. Explica las habilidades básicas que pueden ayudar a prevenir lesiones y cómo se utilizan de manera constante en todas las áreas del deporte y el acondicionamiento físico. También explica cómo cualquiera puede mantenerse en forma dentro y fuera del gimnasio.