The One de la marca Jordan es un torneo global anual de básquetbol 1 contra 1 para atletas de entre 14 y 18 años. Las fases clasificatorias regionales se llevarán a cabo en más de 20 ciudades de todo el mundo, y quienes obtengan los mejores resultados avanzarán a la fase final en vivo que será en Shanghái, China, en agosto. El torneo está organizado por la marca Jordan, la marca de Nike fundada sobre el legado de Michael Jordan, y ya va por su tercera edición.