Cómo practicar la gratitud y la gracia según Tunde Oyeneyin

La reputación de Tunde Oyeneyin como ícono del acondicionamiento físico lleva 36 años en desarrollo. Y según la entrenadora personal e instructora de ciclismo, todas sus altas no habrían sido posibles sin las bajas. En este episodio, Tunde nos cuenta los altibajos de su vida y carrera. Escucharemos cómo perder a su madre la ayudó a dar el paso hacia una mejor versión de sí misma, por qué la duda es un catalizador para el cambio y cómo las oportunidades perdidas pueden llevarte hacia la dirección correcta. La historia de Tunde habla de gracia, gratitud y sueños cumplidos.