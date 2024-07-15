La marca Jordan lanza el calzado de básquetbol Luka 2

Para optimizar los movimientos de Dončić, el equipo de diseño combinó la espuma Formula 23 Foam (que es ligera y responsiva y ayuda a los pies de los jugadores a la hora de hacer movimientos laterales) con el marco IsoPlate, que envuelve el pie para aportar más seguridad durante los movimientos multidireccionales.

Para aportar soporte en el antepié al tomar impulso durante los pases y los lanzamientos, todos estos elementos se combinaron con una cuña de espuma Cushlon 3.0 Foam para lograr el ángulo de inclinación perfecto durante los movimientos explosivos.

La entresuela del Jordan Luka 2 está compuesta de cuatro partes. La planta del pie incorpora la espuma Formula 23 Foam, que favorece los aterrizajes suaves y se completa con una estructura de espuma firme. Además, la cuña de espuma suave del lateral interior del calzado ayuda al pie a lograr un ángulo ideal para impulsarse de forma eficiente en la cancha. Para ofrecer soporte en los movimientos laterales rápidos que caracterizan a Dončić, el lateral elevado cuenta con un marco IsoPlate que favorece el equilibrio y la postura recta.

Fecha de lanzamiento: el Jordan Luka 2 estará disponible a partir del 5 de julio de 2023 en la combinación de colores Luk.AI, solo para miembros de Nike seleccionados en todo el mundo, y el 11 de julio se podrá conseguir en Jordan.com y puntos de venta seleccionados.