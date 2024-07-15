La marca Jordan lanza el calzado de básquetbol Luka 2
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El segundo calzado de básquetbol exclusivo de Luka Dončić cuenta con espuma Formula 23 Foam de largo completo, un marco IsoPlate para el pie y espuma en cuña Cushlon 3.0 Foam.
Publicación del contenido original: 21 de junio de 2023
Lo que debes saber:
- El segundo lanzamiento del calzado exclusivo de Luka Dončić incorpora dos innovaciones solo de Jordan: la espuma Formula 23 Foam de largo completo y el marco IsoPlate para envolver y sujetar el pie.
- Estas tecnologías se combinan con una espuma en cuña Cushlon 3.0 Foam en la parte media para mantener el control de los pies en la cancha.
- Cada temporada se lanzará una combinación de colores distinta del Jordan Luka 2. Cada una de estas versiones estará confeccionada con al menos un 20% de material reciclado por peso.
Luka Dončić tiene un estilo de juego único: rápido, controlado y con una visión espectacular en la cancha. El equipo Jordan estudió la forma de jugar de Dončić muy de cerca, para actualizar su calzado exclusivo con innovaciones y un diseño que estén a la altura de sus necesidades en la cancha. El resultado: el Luka 2.
Durante el proceso de diseño colaborativo, el equipo Jordan analizó el estilo de juego multidireccional de Dončić. El calzado debe ser responsivo y seguro, ya que el jugador es famoso por sus pasos hacia atrás, sus pasos laterales y sus pausas que interrumpen el ritmo.
Para optimizar los movimientos de Dončić, el equipo de diseño combinó la espuma Formula 23 Foam (que es ligera y responsiva y ayuda a los pies de los jugadores a la hora de hacer movimientos laterales) con el marco IsoPlate, que envuelve el pie para aportar más seguridad durante los movimientos multidireccionales.
Para aportar soporte en el antepié al tomar impulso durante los pases y los lanzamientos, todos estos elementos se combinaron con una cuña de espuma Cushlon 3.0 Foam para lograr el ángulo de inclinación perfecto durante los movimientos explosivos.
La entresuela del Jordan Luka 2 está compuesta de cuatro partes. La planta del pie incorpora la espuma Formula 23 Foam, que favorece los aterrizajes suaves y se completa con una estructura de espuma firme. Además, la cuña de espuma suave del lateral interior del calzado ayuda al pie a lograr un ángulo ideal para impulsarse de forma eficiente en la cancha. Para ofrecer soporte en los movimientos laterales rápidos que caracterizan a Dončić, el lateral elevado cuenta con un marco IsoPlate que favorece el equilibrio y la postura recta.
Fecha de lanzamiento: el Jordan Luka 2 estará disponible a partir del 5 de julio de 2023 en la combinación de colores Luk.AI, solo para miembros de Nike seleccionados en todo el mundo, y el 11 de julio se podrá conseguir en Jordan.com y puntos de venta seleccionados.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costará el Luka 2?
El precio de venta del Luka 2 es de $130 en tallas para adultos y de $100 en tallas para niños.
¿Cuándo se lanzó el Luka 1?
El Luka 1 se lanzó en 2022. Para obtener más información sobre el lanzamiento, consulta el lanzamiento oficial.