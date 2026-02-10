Nike y Nigo fusionan el espíritu de los reencuentros universitarios con la energía de la cultura pop en los Air Force 3

"Nigo [aporta] una cantidad increíble de profundidad a cada elemento creativo y esto nos permitió ser muy lúdicos en la manera en que llevamos a cabo su visión", dice Leo Sandino-Taylor, vicepresidente de Marketing de Energía Global de Nike. "Es un maestro absoluto de su arte".

Los modelos Nike x Nigo infunden el estilo favorito de los fanáticos con referencias de la cultura pop que son personalmente significativas para el diseñador y que han influenciado sus creaciones en varias décadas de carrera.

Nigo es un creador cuya visión, curaduría y estética atraen a varias generaciones. Es tan conocido por sus modernos diseños de pasarela como por sus primeros trabajos cuando surgió en la escena de la moda urbana de Tokio a comienzos de la década de los 90.

Con este último lanzamiento llega la versión final de los tenis, que el diseñador ha considerado durante mucho tiempo uno de sus favoritos personales. "Los AF3 son una obra maestra oculta que recuerdo que me enamoré de ella al instante", dice Nigo. "En mi primera colaboración con Nike quiero que todo el mundo se vuelva a enamorar de su grandeza".