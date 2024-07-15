La marca Jordan lanza el calzado exclusivo Tatum 1

Después de firmar un contrato con la estrella de la NBA en 2019, la marca Jordan colabora con Jayson Tatum para lanzar su primer calzado exclusivo: el Tatum 1. Con un diseño ligero, espuma responsiva y amortiguación Zoom Air, el Tatum 1 es un calzado de básquetbol completo, apto para cualquier posición.

"Quiero que la gente sienta una conexión conmigo", dice Tatum. "Recuerdo que siendo niño, entraba a la tienda y buscaba el calzado exclusivo de mis jugadores favoritos. En cuanto veía el calzado o me lo ponía, de alguna forma me sentía en sincronía y más cerca de ellos. Por eso quiero que este calzado sea un puente entre mis fans y yo, para que nos una más".

El calzado Jordan Tatum 1 nació del deseo de Tatum de usar un calzado que se sienta muy conectado con su pie. Hecho con un marco de plástico ligero pero resistente, el calzado está cubierto con espuma y tiene goma colocada estratégicamente para ofrecer tracción en la cancha.