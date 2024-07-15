La marca Jordan lanza el Air Jordan XXXVIII

El Air Jordan XXXVIII es el siguiente capítulo de la historia del calzado de básquetbol de la marca Jordan. Este calzado estrena una nueva tecnología en la placa, la X-Plate, que se desarrolló a partir de observaciones del estilo de juego de Michael Jordan, como su juego de pies maestro, la movilidad en la cancha y el tiro en suspensión.

Hecho para ayudar al juego de pies complejo en la cancha, el calzado tiene un diseño a flor de piso para que los jugadores tengan una sensación óptima de la cancha al pivotar, hacer cortes y desplazamientos defensivos. Un guiño a las correas en forma de X del Air Jordan VIII, la nueva X-Plate en la suela del calzado mantiene el pie en la plantilla durante los movimientos bruscos.

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