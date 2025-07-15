Nike estrena el estilo vanguardista de los Air Jordan 40

Este modelo de corte high queda un poco más abajo en el tobillo que otros tenis Jordan anteriores, pero sigue ofreciendo el soporte necesario para moverte en todas direcciones. El diseño aerodinámico de los tenis también destaca a la vista con el clásico logotipo de Jordan como protagonista.

Y, naturalmente, su estilo vanguardista no pasa desapercibido. Con su silueta moderna, reinventan el look clásico de Air Jordan y elevan su estilo. En un sutil guiño a décadas de grandeza, el logotipo de los tenis está compuesto íntegramente de ángulos de 40 grados, un concepto que se repite en el patrón de tracción de la suela.

Con toda certeza, verás los tenis AJ40 en la cancha esta temporada. “No veo la hora de salir a la cancha con los Air Jordan 40 esta temporada” dice Paolo Banchero, estrella del básquetbol y atleta de la marca Jordan. “Son unos tenis diseñados para el básquetbol de hoy en día, con la innovación que caracteriza a la familia Jordan. Esa atención al rendimiento llevará mi desempeño al siguiente nivel mientras represento orgullosamente al Jumpman, el símbolo definitivo de grandeza”.

Los tenis Air Jordan 40 están disponibles en nueve combinaciones de colores para que combines el calzado con tu equipo favorito o simplemente con tu estilo. Aunque este calzado está pensado para la cancha, también ofrece la comodidad, el soporte y el estilo necesarios para acompañarte todo el día.

Los nuevos Air Jordan 40 se lanzarán el 12 de julio de 2025 en jordan.com y en algunas tiendas de retail.