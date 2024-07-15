La marca Jordan lanza el modelo Air Jordan 2 que rinde homenaje a la leyenda del básquetbol Howard "H" White

Para honrar el impacto continuo de Howard "H" White en el básquetbol, la marca Jordan lanzó un Air Jordan 2 "H" Wings de edición limitada inspirado en su carrera. El lanzamiento especial del Air Jordan 2, un favorito de H, se diseñó según las especificaciones de diseño originales de 1987, incluida la forma y el ajuste del calzado.

En homenaje a la escuela preparatoria Kecoughtan, donde H comenzó a jugar básquetbol, el calzado está hecho en blanco, verde y negro, los colores de la escuela. Este programa de básquetbol sirvió como una experiencia formativa para H, quien se convertiría en un destacado base en la Universidad de Maryland y más tarde sería seleccionado en el draft de la NBA, antes de que algunas lesiones de rodilla le hicieran terminar su carrera en el básquetbol.

H, quien ahora es vicepresidente de Asuntos de la marca Jordan, ha sido líder y mentor de la marca Jordan durante años. Cocreó el programa Wings de la marca Jordan, un programa global que brinda oportunidades de educación y tutoría para jóvenes.

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