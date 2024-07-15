La marca Jordan lanza el modelo Air Jordan 2 que rinde homenaje a la leyenda del básquetbol Howard "H" White

La marca Jordan lanza el Air Jordan 2 "H" Wings en homenaje a Howard "H" White
Noticias del producto
El calzado de edición limitada se inspiró en la legendaria carrera profesional de H con la marca Jordan y sus contribuciones a la comunidad de básquetbol global.
Contenido original publicado el 1 de junio de 2023
Lo que debes saber:
- Para honrar el impacto de Howard "H" White en el básquetbol, la marca Jordan lanza el Air Jordan 2 "H" Wings de edición limitada.
- El Air Jordan 2 "H" Wings se lanzará el 10 de junio en la SNKRS App.
Para honrar el impacto continuo de Howard "H" White en el básquetbol, la marca Jordan lanzó un Air Jordan 2 "H" Wings de edición limitada inspirado en su carrera. El lanzamiento especial del Air Jordan 2, un favorito de H, se diseñó según las especificaciones de diseño originales de 1987, incluida la forma y el ajuste del calzado.
En homenaje a la escuela preparatoria Kecoughtan, donde H comenzó a jugar básquetbol, el calzado está hecho en blanco, verde y negro, los colores de la escuela. Este programa de básquetbol sirvió como una experiencia formativa para H, quien se convertiría en un destacado base en la Universidad de Maryland y más tarde sería seleccionado en el draft de la NBA, antes de que algunas lesiones de rodilla le hicieran terminar su carrera en el básquetbol.
H, quien ahora es vicepresidente de Asuntos de la marca Jordan, ha sido líder y mentor de la marca Jordan durante años. Cocreó el programa Wings de la marca Jordan, un programa global que brinda oportunidades de educación y tutoría para jóvenes.
(Contenido relacionado: La marca Jordan lanza el calzado exclusivo Tatum 1)
El panel superior lateral del calzado presenta un gráfico de alas dibujado a mano. El panel inferior lateral y la parte superior están confeccionados con cuero premium duradero.
El talón del calzado está confeccionado con un acabado translúcido y cuenta con un logotipo "H" color oro, en homenaje al jersey universitario de H y a la idea de establecer un estándar de oro para los logros. Los extremos de las agujetas contienen las palabras "Power" y "Belief", cualidades que H ha aportado a la marca Jordan.
H, un actor clave en sentar las bases de los programas comunitarios de la marca, cocreó la iniciativa del programa Wings de la marca Jordan en 2015. El programa ayuda a los jóvenes a obtener acceso a la educación superior a través de becas, orientación y tutoría.
En simultáneo con el lanzamiento del Air Jordan 2 "H" Wings este año, la marca da la bienvenida a la promoción 2027 del programa Jordan Brand Wings Scholars, formada por 38 estudiantes con mucha motivación de Los Ángeles, Nueva York, Portland, Chicago, Filadelfia y Charlotte. Esta es la cohorte más grande de Wings Scholars de América del Norte hasta la fecha.
Fecha de lanzamiento: El Air Jordan 2 "H" Wings se lanzará el 10 de junio de 2023 en la SNKRS App.