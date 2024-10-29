La colección de ropa Nike Women by Yoon combina deporte, estilo y expresión personal
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La moda de diseñador y el tenis se fusionan en una nueva colaboración que reúne a la diseñadora Yoon Ahn y a la estrella de tenis Naomi Osaka.
- Nike lanzó su última colaboración con la diseñadora de moda Yoon Ahn: Nike Women by Yoon es una colección de ropa para mujer que reinventa el estilo clásico inspirado en el tenis.
- La colaboración también une a Ahn con Naomi Osaka para diseñar kits de competencia diurnos y nocturnos personalizados para el regreso de Osaka al Abierto de Estados Unidos.
- Algunos artículos de la colección Nike Women by Yoon se lanzaron en nike.com y en tiendas Nike Retail seleccionadas a partir del 27 de agosto de 2024.
Las mujeres activas y con estilo de todo el mundo tienen un nuevo motivo para celebrar. La última colaboración de Nike con la diseñadora de moda Yoon Ahn ha dado como resultado Nike Women by Yoon, una colección de ropa que combina la feminidad y la individualidad con el deporte, ofreciendo un nuevo giro a los looks clásicos inspirados en el tenis.
Los diseños de Ahn se basan en estilos inspirados en el tenis. Ahn utilizó los colores de los uniformes escolares vintage y los estilos deportivos clásicos para crear piezas que evocan una estética juvenil rebelde y anarquista. La línea incluye cárdigans, faldas de tenis, playeras tipo polo, chamarras universitarias y bras deportivos. Los detalles remezclados de la herencia, como los parches universitarios de chenilla y los logotipos YA de Nike Court, aportan un toque distintivo y contemporáneo a los estilos clásicos de tenis. Con cortes inesperados que combinan la sastrería clásica con la energía y la vanguardia modernas, estas piezas pueden llevarse dentro y fuera de la cancha, ya sea en conjunto o por separado.
Un aspecto especialmente interesante de la campaña es la colaboración de Nike y Ahn con la campeona de tenis Naomi Osaka, que regresó a las canchas para disputar el Abierto de Estados Unidos, su primer campeonato desde que se convirtió en madre en julio de 2023, con el fin de crear kits de competencia únicos. Los looks personalizados de Osaka están dominados por los colores verde y negro, y la línea incluye vestidos de alto rendimiento, así como faldas y chamarras con lazos oversized que representan su característico juego.
"Para mí es un momento de transformación cuando entro en la cancha, y me divierto mucho jugando, así que querer que todos los que vean el atuendo se conecten con ese sentimiento es una motivación muy grande para mí", dice Osaka sobre su visión de los kits de competencia.
La campaña de la marca se basa en los temas vistos en anteriores colaboraciones de Ahn con Nike, en particular la colección de fútbol Nike x Ambush 2023, que aprovechó la visión única de Ahn sobre la feminidad, la moda, la comunidad de fans y la cultura pop. Con Osaka como musa de la campaña y Ahn como diseñadora, Nike reúne a dos líderes que rompen barreras en el deporte y la moda para crear diseños transformadores que resaltan las personalidades y tendencias de estilo únicas de las mujeres.
"Vivimos en un mundo de niñas, y quería plasmar eso tanto en el look de Naomi en la cancha como en la colección", dice Ahn. "Para el look de Naomi, ella presentó una visión, y mi trabajo como diseñadora era crear algo con lo que se sintiera segura y cómoda cuando entrara en la cancha, permitiéndole dar el 100% de sí misma. La colección es una extensión de esa idea, permitiendo que las mujeres expresen su carácter y realcen su estilo personal".
Algunas piezas de la colección Nike Women by Yoon se lanzaron en nike.com y en algunas tiendas Nike Retail el 27 de agosto de 2024, y se espera que pronto lleguen más.