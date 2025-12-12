La tecnología Nike Mind es la primera creación del Nike Mind Science Department
Novedades sobre productos
La nueva plataforma de calzado, diseñada para antes y después de la acción, ayuda a los atletas a mantener la tranquilidad, conectar con el entorno y centrarse en el momento presente.
No es ningún secreto que la constancia a la hora de entrenar y una disciplina sólida son la base para destacar como atleta. Sin embargo, convertirse en un atleta excepcional requiere algo que a menudo se pasa por alto: la fortaleza mental y la confianza para manejar las presiones de la competencia.
Para ayudar a los atletas a desarrollar esta habilidad, el Nike Mind Science Department pasó varios años estudiando los aspectos inconscientes de la preparación deportiva, el rendimiento, la recuperación y la mentalidad. Y a su vez, investigó cómo los productos pueden interactuar con estos factores para satisfacer sus necesidades físicas y mentales. También aplicaron los conocimientos de la neurociencia sensoriomotora para comprender a los atletas de manera más integral, buscando soluciones que les permitan entrenar de forma óptima, rendir al máximo mentalmente y recuperarse de manera más eficaz.
El resultado de este trabajo es la tecnología Nike Mind, presente en una línea de productos que marca un hito: los primeros modelos de calzado Nike que combinan neurociencia y diseño para potenciar la preparación antes del juego y la recuperación posterior.
"Nike Mind es un nuevo concepto de calzado sensorial que ayuda a reactivar el pie, el cuerpo y la mente", afirma Eric Avar, vicepresidente y director creativo de Innovación. "Representa un nuevo paradigma de rendimiento y cómo podemos mejorar el rendimiento de los atletas en el futuro".
La tecnología Nike Mind
Se diseñaron dos modelos para expresar diferentes preferencias de estilo, aplicando la misma tecnología: las sandalias tipo mule Mind 001 y los tenis Mind 002. Se lanzarán en tiendas físicas y en línea en enero de 2026, en tallas para hombre y mujer, y son ideales para usar antes y después de la acción.
Ambos modelos incorporan el sistema Nike Mind, que consta de 22 nodos de espuma colocados en puntos anatómicamente relevantes, en la suela. Estos nodos se mueven de manera independiente a un ritmo similar al de un pistón para activar puntos de presión clave conectados a regiones sensoriales del cerebro. Los nodos del calzado Nike Mind interactúan con los receptores en la planta del pie para amplificar la sensación en esta zona, lo cual ofrece una experiencia sensorial única en cada paso.
Durante su desarrollo, los neurocientíficos del Nike Mind Science Department utilizaron sensores mecánicos, señales eléctricas de los músculos y ritmos cerebrales para estudiar el impacto de la tecnología Nike Mind en el sistema nervioso y el cerebro. Descubrieron que la sensación única que se percibe a través de los pies estimula los sentidos de los atletas, lo que fortalece la conexión mente-cuerpo y mejora la estabilidad, la eficiencia del movimiento, la concentración y la atención plena. De ese modo, los usuarios consiguen estar más conectados con el presente. El sistema Nike Mind también ayuda a desactivar la red neuronal por defecto y puede contribuir a que los atletas se distraigan menos, al activar la red sensoriomotora del cerebro.
"Durante 45 años, Nike ha estudiado el cuerpo en movimiento: cómo se activan los músculos, cómo se mueven las articulaciones y cómo el oxígeno potencia el rendimiento", explica el Dr. Matthew Nurse, vicepresidente y director científico de NIKE, Inc. "Ahora nos estamos adentrando en el campo de la mente. Al analizar la percepción, la atención y la retroalimentación sensorial, estamos descubriendo cómo trabajan en conjunto el cerebro y el cuerpo. No se trata solo de correr más rápido, sino de aumentar la sensación de presencia, la concentración y la resiliencia. Ese es el siguiente desafío en el rendimiento deportivo".
Diseños pensados para mejorar la experiencia sensorial
Durante el proceso de diseño, cada material y detalle se seleccionó cuidadosamente para potenciar la experiencia sensorial del usuario y resaltar la innovación detrás del calzado. Por ejemplo, en lugar de sugerir velocidad o movimiento hacia adelante, el estilo de ambos productos se diseñó intencionalmente para no transmitir movimiento hacia ninguna dirección y así animar al usuario a bajar el ritmo y encontrar el equilibrio en el momento presente.
Las sandalias tipo mule Mind 001 están diseñadas para ofrecer practicidad y para que los atletas puedan ponérselas fácilmente. El calzado está confeccionado con tejidos perforados para brindar transpirabilidad y comodidad, e incorpora una capa superior de tela que favorece el movimiento dinámico de los nodos y potencia la sensación bajo los pies. Este modelo se ofrece en cuatro colores.
Los Mind 002 también priorizan la transpirabilidad y la comodidad. Sin embargo, las agujetas de estos tenis acercan el pie a la plataforma, lo que crea un contacto más seguro y una experiencia sensorial más marcada. Para mayor comodidad y una experiencia sensorial mejorada, se utilizan materiales suaves y transpirables en todo el calzado. El talón y la plantilla moldeados, junto con una presilla de agarre en la parte trasera del talón, facilitan su uso. Este modelo se ofrecerá inicialmente en cuatro colores.
Los productos Nike Mind estarán disponibles en enero de 2026. Se ofrecerán en tallas para adultos con precios desde $95.