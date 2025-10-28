Los Nike Shox Z generan impacto y emoción con estilo, comodidad y versatilidad

Agárrate bien, porque llegan los Nike Shox Z. La última incorporación a la colección Shox de la marca son unos tenis cómodos con un look minimalista y un toque atrevido que no pasan desapercibidos.

El estilo sorprende con el mismo espíritu de sus predecesores, pero con un aire más informal y cómodo, ideal tanto para el día como para la noche.

"Cuando diseñamos los Nike Shox Z, queríamos crear un nuevo look que se pudiera usar para ir a una fiesta o para andar por la ciudad. La idea era que los atletas pudieran sentir comodidad y expresar su estilo en diferentes lugares, tanto de manera casual como elegante", comentó Carlos Escobar, diseñador principal de los Nike Shox Z. "Se trata de un estilo relajado y vibrante, que no es ni demasiado deportivo ni demasiado elegante, y que complementa cualquier guardarropa".

Los Shox Z aportan el equilibrio ideal: son perfectos para el día a día, pero con suficiente carácter para ocasiones especiales.

Mantienen el diseño definido y escultural de los modelos anteriores, pero con un toque minimalista y divertido. La icónica tecnología Shox les aporta altura y presencia. El diseño contemporáneo también incorpora el logotipo "Z" y un acabado brillante y refinado.