Nike Trail anuncia los Wildhorse 10 y Kiger 10

Mira un avance de los Nike Wildhorse 10 y Kiger 10
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Los tenis clásicos de trail running no paran de mejorar.
- En 2014, Nike lanzó sus primeros tenis de trail running, que incluían los Kiger y los Wildhorse. Mientras que los Kiger ligeros están diseñados para carreras en senderos de menos de 50 km, los Wildhorse resistentes están diseñados para hacer desde carreras breves de entrenamiento hasta grandes maratones.
- Desde entonces, Nike busca perfeccionar ambos modelos. En abril de 2025, lanzará la 10.º versión de ambos en todo el mundo.
- Por primera vez, los Nike Kiger 10 incluirán la suela Vibram Megagrip, que ofrece tracción y durabilidad mejoradas. Estos tenis también tendrán una protección sólida en el antepié y espuma Cushlon 3.0 Foam en la entresuela.
- Los Nike ReactX Wildhorse 10 tendrán una altura de entresuela 3 milímetros mayor que la versión anterior, una protección sólida en el antepié y protección mejorada de la punta. Gracias a la espuma Nike ReactX Foam, los tenis pesarán 35 gramos menos que la versión anterior.
Los runners de senderos que se lo toman en serio siempre buscan mejorar. Y Nike también. En 2014, la empresa comenzó a vender tenis de trail running, que incluían los Kiger y los Wildhorse. Para carreras de menos de 50 km, Nike creó los Kiger, que son minimalistas y ligeros. Para carreras desde 5 km hasta grandes maratones, presentó los Wildhorse, unos tenis resistentes con tracción, amortiguación y contención mejoradas. En el transcurso de los años siguientes, Nike presentó numerosas versiones de ambos modelos, en las cuales refinó continuamente los diseños. En abril de 2025, la empresa revelará los modelos más recientes: Nike Kiger 10 y Nike ReactX Wildhorse 10.
Los Nike Kiger 10 incluirán una suela antideslizante y resistente con mejoras en las zonas de mayor desgaste. Para más soporte y amortiguación, incluye una protección sólida en el antepié y espuma Cushlon 3.0 Foam responsiva en la entresuela. "Si quieres unos tenis rápidos y de bajo perfil que puedan afrontar cualquier tipo de terreno y acompañarte durante 50 km aproximadamente, estos son los tenis para ti", afirma la atleta de Nike Trail Bailey Kowalczyk, quien inspiró a Nike para los Kiger. “Se sienten rápidos, precisos y estables en cualquier terreno técnico, ya sea plano o empinado.”
Mientras tanto, los Nike ReactX Wildhorse 10 se diseñaron para soportar los mayores desafíos en los senderos. La versión nueva y mejorada cuenta con una suela All Terrain Compound con una protección sólida y mejorada de la punta. Si bien la altura de la entresuela es 3 milímetros mayor que la versión anterior y tiene características mejoradas, los tenis pesan 35 gramos menos que la versión anterior, gracias a que se reemplazó la espuma Nike React Foam con espuma Nike ReactX Foam, que es más ligera y responsiva. "Sin importar el terreno o el tiempo, los Wildhorse cumplen su función, soportan la exigencia y recorren toda la distancia. Para mi próxima carrera de 320 km usaré los Wildhorse, asegura Sally McRae, runner apasionada e inspiración de Nike para estos tenis.
¿Y qué hay de la carrera a la cima de los diseñadores de Nike? Sin duda serán perseverantes en la búsqueda de la perfección en el rendimiento. "Lo que siempre he valorado de Nike Trail es que todos los involucrados con la marca siempre están pensando en cómo podemos hacerlo mejor", afirma McRae. "¿Cómo podemos ser más innovadores? ¿Cómo podemos estar a la vanguardia? ¿Qué es lo que necesita el atleta?". Sin dudas, innovación.