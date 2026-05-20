Los mejores auriculares para tus entrenamientos: Nike x Powerbeats Pro 2 ya están disponibles

Los mejores auriculares para tus entrenamientos: los Nike x Powerbeats Pro 2 ya están disponibles
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Elimina el ruido para que puedas concentrarte en tus metas. Te contamos lo que necesitas saber sobre las características de los Nike x Powerbeats 2 Pro y dónde comprarlos.
Mantener la concentración en el juego dejando de lado las distracciones puede ser todo un reto, a menos que tengas los auriculares adecuados. Dale la bienvenida a tu nuevo compañero de equipo: Nike x Powerbeats Pro 2, que ofrece un sonido de primera calidad, ganchos de ajuste seguro para las orejas e incluso un monitor de frecuencia cardíaca integrado, junto con otras características destacadas que los convierten en una excelente opción para mantener la concentración.
Los auriculares se lanzaron a nivel mundial el 20 de marzo de 2026 y están disponibles en Nike.com, Apple.com y en tiendas Apple seleccionadas.
Características principales
Al igual que el modelo original, los Powerbeats Pro también son resistentes al sudor, ofrecen hasta nueve horas de reproducción y cuentan con un chip de audio de Apple. Aun así, los Nike Powerbeats Pro 2 llevan ese éxito más allá con una amplia gama de mejoras. Estas son algunas:
Cancelación activa de ruido y modo de transparencia
Aunque bloquear todo el sonido resulta útil en muchas situaciones de entrenamiento, a veces necesitas seguir escuchando lo que te rodea, por ejemplo, cuando corres por una calle transitada o andas en bicicleta al aire libre. Los Nike Powerbeats Pro 2 te ofrecen ambas opciones.
Monitor de frecuencia cardíaca
Según la American Heart Association, comprender tu frecuencia cardíaca puede ayudarte a controlar la salud de tu corazón y tu nivel de condición física. Por ejemplo, puedes verificar la intensidad de tu entrenamiento y ajustarla según sea necesario. Los Nike Powerbeats Pro 2 te ofrecen un monitor de frecuencia cardíaca integrado para que no tengas que llevar un dispositivo adicional.
Diseño sencillo y estilizado
En comparación con los Powerbeats Pro, esta nueva versión es más ligera e incluso el estuche de carga es más pequeño. Eso hace que sean más fáciles de usar y llevar, dondequiera que vayas. Además, por primera vez en Beats, los auriculares comparten esa marca icónica al colocar el logotipo exclusivo de la "b" en el auricular izquierdo y el Swoosh de Nike en el otro. Con un diseño en dos tonos, cada auricular presenta una combinación de volt y negro mate, lo que simboliza rendimiento e innovación, además de ser resistentes al agua y al sudor.
Chip para audífonos Apple H2
El Apple H2, un chip de alto rendimiento diseñado para auriculares premium, ofrece una velocidad de procesamiento más rápida en comparación con el chip Apple H1. Eso se traduce en una mejor cancelación de ruido, un audio más adaptable y una mejor eficiencia energética. Por ejemplo, los Nike Powerbeats Pro 2 ofrecen hasta 45 horas de duración de la batería.
Diseño para un ajuste personalizado
Incluso los mejores auriculares del mundo se quedarán en el cajón si no se ajustan bien. Por eso, Nike se aseguró de que los Nike x Powerbeats 2 Pro tuvieran ganchos de ajuste seguro para las orejas que los mantuvieran en su lugar. También hay cinco tamaños de almohadillas, para que puedas encontrar la que mejor se adapte a ti, incluso cuando estás en movimiento.
Integración con la Nike Run Club App
No importa si nunca te has puesto los tenis para correr o si eres maratonista habitual, la Nike Run Club App tiene todo lo que necesitas. La app ofrece consejos de entrenamiento, datos esenciales para ayudarte a progresar (ritmo, ubicación, distancia, elevación, frecuencia cardíaca y parciales de kilómetros) y desafíos que mantienen tu motivación. Los Nike x Powerbeats 2 Pro se integran con la app, para que tengas todo ese poder de entrenamiento cuando más lo necesitas.
¿Quién debería comprar los Nike x Powerbeats Pro 2?
La funcionalidad adicional de los Nike x Powerbeats Pro 2 en comparación con la versión anterior significa que los auriculares son la mejor opción para una amplia gama de actividades y atletas:
- Runners y otros atletas que necesitan un ajuste seguro y no quieren que los auriculares se caigan, incluso durante los entrenamientos intensos.
- Atletas que entrenan de varias maneras (correr, andar en bicicleta, entrenamiento de fuerza, yoga, baile fitness) y quieren usar los mismos auriculares para todas ellas.
- Usuarios de la Nike Run Club App que desean recibir asesoramiento y estadísticas de carrera en tiempo real a través de los auriculares en lugar de tener que mirar un reloj deportivo o un teléfono.
- Atletas que quieren datos de frecuencia cardíaca para hacer un seguimiento de su progreso y no quieren tener que usar varios dispositivos para obtener esa información.
Los Nike x Powerbeats 2 Pro combinan tantas características principales e innovación que el atleta Nike LeBron James usa los auriculares de edición especial para concentrarse cada vez que juega al golf.
"He sido parte del viaje de Beats desde el primer día con los Powerbeats originales, y los Powerbeats Pro 2 representan todo lo que necesito en mi rutina diaria, ya sea para entrenar, recuperarme o simplemente para vivir la vida", afirma. "Estos no son solo mis auriculares favoritos; están diseñados para cualquier persona que no quiera renunciar al rendimiento".
Preguntas frecuentes
¿Cuándo salen los Nike x Powerbeats Pro 2?
Lanzados el 20 de marzo de 2026, después de un sorteo de acceso anticipado en SNKRS, los auriculares ya están disponibles y se pueden comprar en Nike.com, Apple.com y en tiendas Apple seleccionadas.
¿Los Nike x Powerbeats Pro 2 son buenos para hacer ejercicio?
Estos auriculares destacan por su rendimiento para casi cualquier actividad, gracias a características como la batería de larga duración, diseño ligero, resistencia al sudor y al agua, monitoreo de frecuencia cardíaca e integración con la Nike Run Club App.
¿Qué hay de nuevo en los Nike x Powerbeats Pro 2?
Los auriculares de edición especial usan el chip para auriculares Apple H2 (la versión anterior usaba el chip Apple H1), lo que significa un mejor rendimiento y una mayor duración de la batería. Los auriculares también son más ligeros y pequeños y tienen un diseño innovador y elegante, además de un monitor de frecuencia cardíaca integrado.