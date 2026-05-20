Los mejores auriculares para tus entrenamientos: Nike x Powerbeats Pro 2 ya están disponibles

La funcionalidad adicional de los Nike x Powerbeats Pro 2 en comparación con la versión anterior significa que los auriculares son la mejor opción para una amplia gama de actividades y atletas:

Runners y otros atletas que necesitan un ajuste seguro y no quieren que los auriculares se caigan, incluso durante los entrenamientos intensos.

Atletas que entrenan de varias maneras (correr, andar en bicicleta, entrenamiento de fuerza, yoga, baile fitness) y quieren usar los mismos auriculares para todas ellas.

Usuarios de la Nike Run Club App que desean recibir asesoramiento y estadísticas de carrera en tiempo real a través de los auriculares en lugar de tener que mirar un reloj deportivo o un teléfono.

Atletas que quieren datos de frecuencia cardíaca para hacer un seguimiento de su progreso y no quieren tener que usar varios dispositivos para obtener esa información.

Los Nike x Powerbeats 2 Pro combinan tantas características principales e innovación que el atleta Nike LeBron James usa los auriculares de edición especial para concentrarse cada vez que juega al golf.

"He sido parte del viaje de Beats desde el primer día con los Powerbeats originales, y los Powerbeats Pro 2 representan todo lo que necesito en mi rutina diaria, ya sea para entrenar, recuperarme o simplemente para vivir la vida", afirma. "Estos no son solo mis auriculares favoritos; están diseñados para cualquier persona que no quiera renunciar al rendimiento".