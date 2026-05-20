Presentamos los Nike ACG Zegama Hike: resistentes en el sendero, suaves para los pies

Las necesidades en constante evolución de los atletas que realizan actividades al aire libre fueron el eje central del diseño de las Zegama Hike, que se desarrollaron para ofrecer un calzado de senderismo duradero, cómodo y con gran capacidad de protección para usar durante todo el día.

Para obtener la mayor precisión en el diseño y la confección, ACG colaboró con atletas de todo el mundo que probaron las Zegama Hike en condiciones reales, lo que permitió evaluar su durabilidad, rendimiento constante y ajuste. Las Zegama Hike se pusieron a prueba en caminatas de todo el día en lugares como Oregón y los Alpes suizos, así como en excursiones con clubes de correr y atletas universitarios en varias ciudades.

Con la información que se obtuvo en las pruebas, los desarrolladores perfeccionaron las Zegama Hike para el sendero al agregar espacio adicional en el antepié y la punta para brindar comodidad durante todo el día. Para garantizar una sensación de amortiguación y responsividad superiores, los desarrolladores crearon el calzado con una base de espuma apilada.

Además, las botas de senderismo de alto rendimiento cuentan con el mejor sistema de ajuste de su clase para brindar una mayor estabilidad y seguridad que quienes los usan pueden sentir con cada pisada, manteniendo el talón y el tobillo estables al subir y bajar pendientes.

Las Zegama Hike también se diseñaron pensando en la durabilidad. La parte superior incluye revestimientos de goma, puntas reforzadas y protectores en el talón, así como una cubierta en el tobillo, que ofrece un doble beneficio: evita que entre la suciedad del sendero y te ayuda a mantener la comodidad y el soporte durante horas. Además, la base más ancha de las botas te ayuda a mantener la estabilidad y el control al bajar pendientes. Estos detalles de diseño te permiten moverte con facilidad y confianza por senderos empinados y rocosos, incluso cuando llevas tu equipo a cuestas.

En cuanto a durabilidad, quizá la característica más destacada de las Zegama Hike sea su Vibram Megagrip, que proporciona una tracción para cualquier tipo de superficie, húmeda o seca: una tranquilidad con la que puedes contar.

En cuanto al estilo, las Zegama Hike se alejan de las típicas botas de senderismo, con un diseño audaz realzado por la distintiva marca ACG. Las Nike Zegama Hike se lanzarán en una combinación de colores verde menta en julio de 2026 en tiendas seleccionadas y en el sitio de AllConditionsGear.com.