Presentamos los Nike ACG Zegama Hike: resistentes en el sendero, suaves para los pies

Presentamos las Nike ACG Zegama Hike: unas botas de senderismo ligeras y de alto rendimiento
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Duraderas y pensadas para proteger, pero a la vez muy responsivas y ligeras como tus tenis de correr favoritos, las ACG Zegama Hike combinan lo mejor de ambos mundos.
- Las ACG Zegama Hike establecen un nuevo estándar en el calzado de senderismo moderno, al ofrecer no solo durabilidad, comodidad y soporte, sino también ligereza y responsividad.
- Las Zegama Hike se desarrollaron específicamente para atletas de actividades al aire libre que buscaban un calzado de senderismo más ligero, cómodo y protector para realizar caminatas largas en todas las estaciones y condiciones.
- Las Nike Zegama Hike incorporan tecnologías de alto rendimiento innovadoras, desde su confección con capas de espuma y un sistema de ajuste de primera categoría, hasta su suela Vibram Megagrip que ofrece una tracción confiable en todo tipo de superficies.
- Las Nike ACG Zegama Hike se lanzarán en julio de 2026 en tiendas seleccionadas y en el sitio web AllConditionsGear.com.
Si te encanta la sensación de ligereza y la responsividad de las resistentes Nike ACG Zegama para trail running, pero necesitas un calzado específico para senderismo, este es el momento. All Conditions Gear (ACG) presenta las Zegama Hike, unas botas de senderismo de alto rendimiento que ofrecen la sensación de unos tenis de correr ligeros, diseñadas para convertirse en tu opción favorita en los largos días de aventura.
Gracias a la innovadora tecnología de alto rendimiento que ACG incorpora al calzado de senderismo, las Zegama Hike ofrecen protección y estabilidad independientemente de la superficie, las condiciones climáticas y los obstáculos que se encuentren. Al mismo tiempo, mantienen una sensación de ligereza y comodidad pensada para caminatas largas y exigentes, lo que demuestra que el calzado de senderismo no tienen por qué ser pesado ni voluminoso.
"El modelo Zegama Hike es revolucionario por muchas razones: lleva lo mejor de la innovación de Nike al senderismo y ofrece un sistema integral que pone las necesidades del atleta en el centro de todo", afirma Brenden McAleese, director del área de calzado de ACG. "ACG hace lo que mejor sabe hacer: crear equipos de alto rendimiento con el sello único de la marca".
Una mirada al diseño innovador de las Zegama Hike
Las necesidades en constante evolución de los atletas que realizan actividades al aire libre fueron el eje central del diseño de las Zegama Hike, que se desarrollaron para ofrecer un calzado de senderismo duradero, cómodo y con gran capacidad de protección para usar durante todo el día.
Para obtener la mayor precisión en el diseño y la confección, ACG colaboró con atletas de todo el mundo que probaron las Zegama Hike en condiciones reales, lo que permitió evaluar su durabilidad, rendimiento constante y ajuste. Las Zegama Hike se pusieron a prueba en caminatas de todo el día en lugares como Oregón y los Alpes suizos, así como en excursiones con clubes de correr y atletas universitarios en varias ciudades.
Con la información que se obtuvo en las pruebas, los desarrolladores perfeccionaron las Zegama Hike para el sendero al agregar espacio adicional en el antepié y la punta para brindar comodidad durante todo el día. Para garantizar una sensación de amortiguación y responsividad superiores, los desarrolladores crearon el calzado con una base de espuma apilada.
Además, las botas de senderismo de alto rendimiento cuentan con el mejor sistema de ajuste de su clase para brindar una mayor estabilidad y seguridad que quienes los usan pueden sentir con cada pisada, manteniendo el talón y el tobillo estables al subir y bajar pendientes.
Las Zegama Hike también se diseñaron pensando en la durabilidad. La parte superior incluye revestimientos de goma, puntas reforzadas y protectores en el talón, así como una cubierta en el tobillo, que ofrece un doble beneficio: evita que entre la suciedad del sendero y te ayuda a mantener la comodidad y el soporte durante horas. Además, la base más ancha de las botas te ayuda a mantener la estabilidad y el control al bajar pendientes. Estos detalles de diseño te permiten moverte con facilidad y confianza por senderos empinados y rocosos, incluso cuando llevas tu equipo a cuestas.
En cuanto a durabilidad, quizá la característica más destacada de las Zegama Hike sea su Vibram Megagrip, que proporciona una tracción para cualquier tipo de superficie, húmeda o seca: una tranquilidad con la que puedes contar.
En cuanto al estilo, las Zegama Hike se alejan de las típicas botas de senderismo, con un diseño audaz realzado por la distintiva marca ACG. Las Nike Zegama Hike se lanzarán en una combinación de colores verde menta en julio de 2026 en tiendas seleccionadas y en el sitio de AllConditionsGear.com.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las Nike ACG Zegama Hike?
Las Nike ACG Zegama Hike son unas botas de senderismo ligeras de alto rendimiento, ultracómodas y responsivas. Desarrolladas específicamente para caminatas más largas, las Zegama Hike combinan elementos de los tenis de correr y las botas de senderismo. El resultado son unas botas de senderismo duraderas, estables y protectoras que son cómodas para usar todo el día sin agregar volumen.
¿Cuándo salen a la venta las Nike ACG Zegama Hike?
Las Nike ACG Zegama Hike se lanzarán en julio de 2026.
¿Dónde puedo comprar las Nike ACG Zegama Hike?
Las Nike ACG Zegama Hike se podrán comprar en tiendas Retail seleccionadas y en el sitio de AllConditionsGear.com.
¿Las Nike ACG Zegama Hike son buenas para caminatas largas?
Sí. Las Zegama Hike se desarrollaron para atletas de actividades al aire libre que desean un calzado de senderismo más ligero, cómodo y protector para caminatas largas en todas las estaciones, regiones geográficas y condiciones.
¿Cuál es la diferencia entre las Zegama Hike y las Zegama Trail?
La diferencia es que las Zegama Hike, aunque son adecuadas para correr, se diseñaron para mantener a los atletas cómodos durante todo el día de senderismo, mientras que las Zegama Trail son unas botas de trail running con énfasis en la velocidad.
¿Cómo se probaron las Nike ACG Zegama Hike?
Las Nike ACG Zegama Hike las probaron senderistas y runners en regiones de todo el mundo, abarcando una gran variedad de condiciones reales que los atletas de actividades al aire libre pueden enfrentar. Se evaluaron la durabilidad, el ajuste y la constancia del rendimiento.