Nike SB revela el primer calzado en colaboración con Leo Barker

Nike SB revela el primer calzado en colaboración con Leo Baker
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El calzado llamado Nike SB React Leo combina durabilidad con una gran funcionalidad.
Publicación del contenido original: 12 de septiembre de 2023
Nike SB revela el Nike SB React Leo, la primera entrega en colaboración con Leo Baker, profesional de skateboarding. Se trata de un calzado unisex que conjuga durabilidad y tecnología moderna.
"Yo quería que fuera funcional, con una estética elegante y mucho estilo, pero sin dejar de ser un gran calzado de skateboarding", afirma Baker.
Para lograrlo, el Nike SB React Leo cuenta con una parte superior de cuero con un revestimiento de gamuza en las zonas de mayor desgaste para ofrecer más durabilidad. La confección mid te da la comodidad para que puedas perfeccionar ese truco que has estado practicando.
"Tiene detalles cosidos con triple refuerzo en la zona de ollie y la punta, una confección híbrida de suela tipo cupsole vulcanizada, y una entresuela Nike React para brindar agarre y amortiguación responsiva al impacto", señaló Nike en un boletín de prensa para anunciar el calzado.
Para darle ese toque de estilo, el calzado tiene presillas de agarre de lazo y ribetes con estampados tonales del monograma "Leo" en el talón. "Los revestimientos con la puntera crean tres capas, para que demore en desgastarse. La triple costura en la punta realmente le da durabilidad", señala Baker. "Quiero que sea duradero, pero que se pueda patinar bien con él desde el primer momento, y la combinación de la suela cupsole vulcanizada es perfecta para eso. Es todo lo que soñé de un calzado. Me siento realmente orgulloso de él".
A partir del 15 de septiembre, el Nike SB React Leo estará disponible en nike.com y en tiendas de skateboarding seleccionadas.