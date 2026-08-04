Presentamos la primera colección exclusiva de tenis y ropa para correr de Keely Hodgkinson con Nike

Además de las opciones de tenis de correr, la colección de Keely Hodgkinson presenta una pequeña selección de ropa a juego para un look completo. Con materiales innovadores de Nike, los sets AeroSwift y Pro Sculpt están diseñados para reflejar el estilo de la célebre atleta con la funcionalidad que todo runner necesita.

Conjunto AeroSwift: siéntete como Hodgkinson al ponerte el top cropped con bolsillo AeroSwift y el short ceñido de 13 cm. Estas prendas de alto rendimiento no tienen nada de básico. Con la tecnología Dri-FIT ADV, este conjunto te mantendrá fresca y seca incluso mientras soportas el calor del verano. Los prácticos bolsillos de almacenamiento guardan los elementos imprescindibles para el día de la carrera, mientras que el ajuste fijo de cada prenda mantiene la comodidad.

Conjunto Nike Pro Sculpt: para una mayor cobertura, la colección también ofrece la playera de manga larga Nike Pro Sculpt y el short Pro Sculpt de 13 cm. Los gráficos tonales y un atrevido Swoosh de satén no tienen nada de común. Los sutiles detalles del diseño, como el característico logotipo de tornado de Nike, son un guiño a la atleta que da nombre al conjunto.