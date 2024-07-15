Nike vuelve a lanzar su tecnología ReactX con el propósito de optimizar el retorno de energía y reducir su huella de carbono

Ahora, Nike presenta su nueva entrega de la tecnología de espuma avanzada: ReactX. Después de probar la espuma actualizada durante cinco años, la empresa de sportswear la incorporó al modelo InfinityRN 4. La espuma actualizada ofrece un mayor retorno de energía que la espuma Nike React Foam, la tecnología que se usó previamente en la colección.

Además de fomentar el rendimiento óptimo en el running, la espuma también reduce la huella de carbono que Nike produce en general. De acuerdo con un comunicado de prensa donde se anunciaron las actualizaciones, "ReactX tiene un diseño avanzado que reduce la huella de carbono en al menos un 43% en un par de entresuelas gracias a la reducción de energía en el proceso de fabricación y el aumento del retorno de energía en un 13%".

Para llegar a este punto, el personal de Nike revisó y evaluó los avances durante cinco años. Durante las pruebas, se revisaron distintos métodos de fabricación que mantienen al atleta como la parte fundamental del diseño. Los diseñadores también evaluaron cómo ayudar a reducir la huella de carbono en el proceso de fabricación.